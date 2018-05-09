Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру

Украинскому театру не хватает доступных кредитов и конкуренции.

Такое мнение в интервью gazeta.ua выразила актриса театра и кино Ирма Витовская.

"Театр должен получить возможность брать доступные кредиты, привлекать меценатов, спонсоров, которые за это получали бы определенные преференции от государства. Необходимы прозрачные тендеры, чтобы всем было понятно - почему победил именно этот проект.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Ирма Витовская: "Без изменений в законодательстве мы не можем развивать театральные направления"

То же самое с актерами. Я против постоянных трупп. На каждый спектакль должен быть кастинг. А свою гордость надо засунуть в задницу. Не надо бояться. Это нормально, весь мир так живет. Боятся те, кто ничего не делают. В том же "Гамлете" (спектакль Ивано-Франковского театра. - gazeta.ua) - есть актеры из львовского театра Заньковецкой, из Молодого театра, киевского театра Франко, остальные - из Ивано-Франковска. Каждый пришел со своей энергией и эстетикой. Ты никогда не полюбишь своего конкурента. Но он нужен для развития", - говорит Ирма Витовская.

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По ее мнению, эти изменения в украинском театре не произойдут быстро.

"Не хватает механизмов для развития. Без изменений в законодательстве мы не можем развивать ни проектный, ни частный, ни продюсерский театр. Надо создать правила игры на рынке. Чтобы понимать, как театры с частным капиталом могут взаимодействовать с государственными? Как в последние будут заходить инвестиции? Тогда можно развивать шоу, открывать маленькие залы на 20-40 мест, создавать театры бродвейского типа", - считает актриса.

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Общая проблема украинского государственного театра - его изолированность от общественной жизни. Так считает режиссер, бывший руководитель Национального театра имени Ивана Франко Станислав Моисеев. По его мнению, нежелание становиться частью европейской театральной культуры - это хуторянская философия. Она порождает другие проблемы - эстетические, художественные. Значительная часть наших театров имеет устаревшую структуру репертуарного театра советского образца. Для положительных изменений нужны новые руководители, имеющие другой взгляд на развитие современного театрального шоу.