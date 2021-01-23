Издали Библию для подростков

В Германии адаптировали Библию под современную молодежь, которая привыкла к лаконичному потреблению контента. Фото: DW

В Германии Библию адаптировали современной молодежи, а именно зуммерам - поколению, которое родилось с 2002 по 2005 годы. Их особенностью является то, что привыкли к быстрому потреблению контента в интернете. Об этом сообщает DW.

Немецкое библейское общество издало "Базовую Библию". Доступна в печатном и электронном виде. Над ней работали 1100 специалистов. Из них 40 - переводчики с иврита и латыни.

"Мария и Иосиф никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был огорчен, потому что он не знал еще, что этот ребенок от Бога. Иосиф был огорчен ... ", - говорится в отрывке из "Базовой Библии".

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"Модернизация - это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях - достучаться до современного читателя, - говорит религиовед с Билефельдского университета Михаэль Шмидель. - Религия также объясняет, как устроен мир, однако наука все чаще берет на себя эту функцию. Так они и конкурируют друг с другом ".

"Когда ученики увидели, что Иисус идет по воде, они закричали от страха: "Это призрак". Но Иисус сразу им сказал: "Не бойтесь! Это я", - говорится в отрывке из "Базовой Библии".

Книги 22-летней поэтессы Аманды Горман стали бестселлерами после ее выступления на инаугурации Байдена. Зачитала эмоциональный стихотворение, которое написала после штурма Капитолия 6 января. Девушка стала самой молодой поэтессой в истории США, которая принимала участие в инаугурации президента.