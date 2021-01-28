Из "Игры престолов" сделают мультик

Сериал "Игра престолов" закончился 2019-го. Стал одним из самых дорогих в мире. Каждую серию смотрели примерно 10 млн зрителей. Фото: Plugged In

По сериалу "Игра престолов" планируют создать анимационный сериал. Об этом ведет переговоры со сценаристами стриминговий сервис HBO Max.

Мультсериал планируют сделать для взрослой аудитории.

Как пишет The Hollywood Reporter, создание анимационного проекта - часть стратегии по расширению киновселенной. В создании мультсериала должен также принять участие писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняли сагу.

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Параллельно разрабатывают 2 приквела "Игры престолов" - "Дом дракона" о Таргариенах и экранизации серии новелл "Сказки о Дунк и Эгга".

Американский режиссер Роберт Родригес создаст анимационный сериал по мотивам фильма "От заката до рассвета". Снял этот фильм 1996 года по сценарию Квентина Тарантино. Роли исполняли Тарантино, Джордж Клуни, Харви Кейтель и Сальма Хайек.