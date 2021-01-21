Тарантино и Клуни станут персонажами мультика

Мексиканка Сальма Хайек сыграла в фильме "От заката до рассвета" вампира-стриптизершу, которая танцует со змеями. Фото: Pinterest

Американский режиссер Роберт Родригес создаст анимационный сериал по мотивам фильма "От заката до рассвета".

Снял этот фильм 1996 года по сценарию Квентина Тарантино. Роли исполняли Тарантино, Джордж Клуни, Харви Кейтель и Сальма Хайек.

"Вместо того, чтобы делать римейк, вполне вероятно, что этот новый анимационный сериал пойдет по стопам оригинала и будет дальше исследовать мир ацтекских вампиров. В настоящее время нет даты выхода или любой другой информации о мультсериале", - сказал Родригес журналу SFX.

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В новом шоу Родригес продолжит делиться деталями мира древних монстров-кровопийц, живущих на границе Мексики и США.

Родригес также известен тем, что снял "Город грехов" и "Дети шпионов".