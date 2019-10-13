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воскресенье, 13 октября 2019 12:05

Ирэна Карпа рассказала о жизни в Черкассах и Париже
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Украинская писательница Ирэна Карпа на Черкасском книжном фестивале "Перекресток культур" впервые представила роман "Хорошие новости из Аральского моря". В нем описала реальные истории жизни 4 украинок во Франции.

Ирэна Карпа представила в Черкассах новый роман
Фото: Gazeta.ua
Ирэна Карпа представила в Черкассах новый роман
Ирэна Карпа представила в Черкассах новый роман
Ирэна Карпа представила в Черкассах новый роман
Ирэна Карпа представила в Черкассах новый роман

"Книга имеет никакого отношения к Аральскому морю. Так назвала случайно. Как-то сидела и по радио услышала:" Хорошие новости из Аральского моря. Ученые обнаружили, что наконец возобновилось жизни". Для меня это было каким-то вау, потому что мы уже перекормленные плохими событиями. А название - это метафора того, что нам еще можно ждать чего-то хорошего. Никогда не поздно начинать с начала", - рассказывает Карпа.

К написанию книги писательницу вдохновил ее переезд в Париж.

"Это история женщин из разных социальных слоев, которые в силу определенных обстоятельств оказываются во Франции. В книге не выдуманные описания, там много правды. Например, кто финансировал "Фемен", чем оборачивается золота мечта многих девушек жить в богатстве, можно ли найти в мире справедливость и покой. Когда писала, ходила к психологу, потому что несколько раз хотела все бросить. Она тогда мне говорила: "Да сколько же можно, допиши ее уже и забудь". Такой толчок помогает. Кроме того, в романе рассказываю о нескольких психов, а психолог помогала правильно трактовать их поведение, консультировала меня. Поэтому, чтобы не запить, не подсесть на антидерессанты и не выброситься из окна, всем советую посещать психолога ", - добавляет Карпа.

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Также Ирэна Карпа вспомнила на презентации жизнь в своем родном городе Черкассы. Сравнила украинцев и французов.

"Каждое лето проводила в Черкассах, другие месяцы в Яремче, где работал отец. Смешно, потому что когда приезжали сюда, все называли западенцами, а на западной Украине - москалями. В Юго-Западном районе Черкасс прошли мои 90-е: джинсы-варенки, фиолетовые лосины, кассеты, на которые записывали песни в киосках. После Яремче Черкассы казались мне мегаполисом, где никто никого не знает. Пожив в Париже, вижу четкое различие между нациями. Наши женщины живут ради детей, забывая о себе. Я, например, не помню когда моя мама ходила на массаж. Хотелось бы добавить любви к себе как у французов. Несмотря на то, знаю историю, когда в рыбацком городке Франции, какой-то пьяный человек ломился в дом женщины с детьми, кричал убью. Никто из местных им не помог. Так представьте, если бы такое произошло в украинском селе".

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября.

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