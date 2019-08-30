I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны

Американская кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер предстоящего фантастического боевика Терминатор: Темные судьбы (Terminator: Dark Fate).
Главной героиней продолжения фильма станет девушка - наемный убийца Грейс (Маккензи Дэвис). Киборга T-800 сыграет Бретт Азар, Т-1000 - Гэбриел Луна. В фильме появятся Арнольд Шварценеггер (ранняя версия Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор).
Режиссером выступил Тим Миллер (Дедпул), а продюсером — режиссер первых двух "Терминаторов" Джеймс Кэмерон.
В новом трейлере Сара Коннор повторяет знаменитую фразу персонажа Шварценеггера — i'll be back. В целом из ролика понятно, что спасать человечество в темных долях придется героиням-женщинам.
Мировая премьера фильма состоится 1 ноября 2019-го.
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Британский журнал о кино Empire по случаю 30-летнего юбилея выбрал самые важные фильмы последних 30 лет. По одной ленте с каждого года в течение 1989-2018-го.
В ТОП-30 фильмов вошли "Терминатор", "Бэтмен", "Титаник", "Крик", "Властелин колец".
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