Художник подробно показал чувственную красоту женского тела

Чувственных и соблазнительных полуобнаженных молодых женщин изображал на своих картинах американский художник-акварелист Стив Хэнкс. Он смог с помощью акварели воспроизвести такие детали внешности и интерьера, которые до него не удавалось воспроизвести никому.

Стив Хенкс признан одним із величайших мастеров акварели.

Первоначально работал карандашом и масляными красками. Ими он писал 15 лет, однако из-за проявившейся в 1980-е на них аллергии был вынужден обратиться к акварелям. Именно акварелью он написал те работы, которые принесли ему всемирную известность. Он уделял много внимания деталям и цвету, делавшим его картины очень реалистичными.

"Солнечный свет является одной из моих любимых составляющих в работах. Я очарован тем, как он влияет на восприятие вещей, как "наводняет" всю комнату, внося свой цвет, преображая ее. Часто мои картины действительно больше о солнечном свете, чем о чем-либо другом", - рассказывал Стив Хенкс.

Художник большую часть своего творчества он посвятил женщинам. На его картинах изображены грациозные привлекательные девушки, а мягкие цвета и незначительные детали придают им невероятно эмоционального реализма. Зачастую скрывая лица моделей, он оставляет зрителю пространство для воображения.

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Стив выработал свой собственный стиль, который назвал "эмоциональный реализм". Его работы — это не просто портреты, а сложно выстроенные композиции, в которых детали играют большую роль. "Я стараюсь быть ответственным и нести в этот мир положительные эмоции, – говорит о своем творчестве мастер. – Я хочу, чтобы мои работы приносили удовольствие, чувство комфорта и понимание жизни людей".

Стив Хэнкс родился в Сан Диего (Калифорния, США) в 1949 году в семье военного. В 1966 году его семья переехала в Альбукерке. Именно там он прожил большую часть своей жизни. Увлекался спортом, серфингом и теннисом. После окончания школы поступил в Академию изящных искусств в Сан-Франциско, где проучился год, а затем перешел в Калифорнийский колледж искусств и ремесел, который окончил в 1960-е со степенью бакалавра изобразительных искусств. Его работы включены во многие частные и государственные коллекции. Отмечен наградой Национального общества акварелистов (1991) и золотой медалью Национальной академии западного искусства (1992). Также он был лауреатом многих других профессиональных премий. С 1993 года входил в десятку американских мастеров по версии журнала U.S. Art Magazine.