Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция

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Телеведущие "1+1 медиа" присоединились к карантинного флешмоба. Ведущий "Завтрак с" 1+1" Егор Гордеев и его коллега Неля Шовкопляс воссоздали картину Гранта Вуда "Американская готика", которой 90 лет. Егор Гордеев попытался повторить портрет Ван Гога.

"Потеряв уже пятый подарок на день рождения из-за карантина, до сих пор не отрезал себе ухо и, даже, не выколол глаз", - рассказал Егор.

Ведущий Руслан Сеничкин "спрятался за яблоком", чтобы воспроизвести один из самых известных и загадочных полотен бельгийца Рене Магритта "Сын человеческий". Его коллега телеведущая Людмила Барбир присоединилась к флешмоба и изобразила картину Пабло Пикассо "Любительница абсента".

Ведущий Александр Попов оживил картину Эдуарда Мане "Сливовица" в стиле импрессионизма.

Флешмоб "Картины оживают" поддержали и телеведущие ТСН. Соломия Витвицкая и Лидия Таран попытались отобразить картину Леонардо да Винчи "Дама с горностаем".

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"Горностая не было, пришлось эксплуатировать шиншиллу. Из средневековой одеждой тоже не сложилось, вышла свободная реминисценция на тему мировой классики", - прокомментировала Лидия.

В сети появился новый челлендж #ИзоИзоляция или #artisolation. Суть заключается в том, чтобы повторить образы музейных картин самых известных художников в реальности с помощью фантазии и подручных материалов, а также цветовой гаммы одежды. Основала челлендж Екатерина Брудная-Челядинова. Она покрасила бороду мужа в рыжий цвет, надела на него шляпу, сфотографировала, рядом разместила портрет Ван Гога и опубликовала в соцсети Facebook. Пользователи отметили сходство между фотографиями. Поддержать идею Екатерины предложила подруге Наталье Соколовой. А уже через несколько дней флешмоб #ИзоИзоляция собрал более 6 тыс. человек по миру.