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среда, 06 октября 2021 21:02

Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
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Натюрморты и интерьеры Ангелины Гафинец можно увидеть на выставке "Под другим углом"
Фото: http://angelinahafynets.com/
Натюрморты и интерьеры Ангелины Гафинец можно увидеть на выставке "Под другим углом"
Натюрморты и интерьеры Ангелины Гафинец можно увидеть на выставке "Под другим углом"
Натюрморты и интерьеры Ангелины Гафинец можно увидеть на выставке "Под другим углом"
Натюрморты и интерьеры Ангелины Гафинец можно увидеть на выставке "Под другим углом"

До 18 октября на третьем этаже музея истории Киева проходит выставка "Под другим углом" закарпатской художницы Ангелины Гафинец.

На 42 полотнах преимущественно натюрморты и интерьеры. Часто в неожиданном цветовом решении.

"Мне интересно все, что происходит вокруг, в данном случае это общение предметов во внутреннем пространстве кабинета, гостиной, спален. Какие у них отношения.

Как сочетаются большие плоскости с маленькими фигурками. И я это передаю, только

не классическим академическим способом, а через собственное видение и ощущения. Все предметы реальны, но цвето переосмыслены, - рассказывает Ангелина Гафинец.

- Важные время и настроение. В том же белом может быть много оттенков. В зависимости от смежных красок, общей композиции, в одном цвете чувствуется и страсть, и печаль, и радость. Даже в жизни, если увидите зеленую вазу на фоне красной стены, это сработает на контрасте. А поменять фон и это уже будет другой зеленый. Меня восхищают такие непредсказуемые последствия. Люблю подобные открытия, углубляться в новые реальности.

Конечно, должно быть в этом определенная неожиданность. Поэтому большинство работ не имеют названия. Это искусство интуитивное, каждый зритель пусть трактует увиденное в зависимости от своего внутреннего мира. Это как зеркало. Я в нем увижу миниатюрную брюнетку. А другой человек себя. Цвет никого не может оставить равнодушным. Должен или разозлить, или понравиться ".

Автор: https://www.facebook.com/
  Выставку закарпатской художницы Ангелины Гафинець в Киеве инициировал издатель Юрий Комельков
Выставку закарпатской художницы Ангелины Гафинець в Киеве инициировал издатель Юрий Комельков

Над выставкой художница работала несколько лет. В столицу привезла почти 100 своих работ.

"Еще полгода назад полотна, представленные на выставке, выглядели иначе, - говорит инициатор выставки, председатель БФ" КУЛЬТАУРА "Юрий Комельков. - Для Киева Ангелина их, можно сказать, усовершенствовала. Хотя и выглядит хрупкой девушкой, умеет работать. Сразу почувствовал в ней стержень. Можно сказать, что мы становимся свидетелями рождения новой звезды. Все помним Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, но за годы независимости Украины на слуху не появилось в искусстве такиже ярких имен из Закарпатья. Для школы живописи этого региона ключевым соединительным словом является "другие". в их творчестве другая экспрессивность, другая эмоциональность, другое отношение к цвету. Они создают живопись под другим углом. Ангелина Гафинеь, продолжая традиции, сделала первый, но очень важный шаг в новейшем восприятии цвета. Работы, представленные на выставке , смелые оригинальностью индивидуального видения ".

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На выставку "под другим углом" пожаловал искусствовед, академик НАМ Украины Эдуард Дымшиц.

"То, что я увидел, можно назвать своего рода праздником красок, - говорит Эдуард Александрович.

- Это ситуация, когда чувствуешь определенную возвышенность и праздничность от того количества цветных пятен, которые тебя окружают.

С другой стороны можно сказать, что это не просто совокупность какого то цвета, а профессионально выстроена система, которая производит довольно хорошее впечатление.

Ангелина - человек молодой, выпускница закарпатской академии искусств. Там есть свои традиции, это очень хорошая наша региональная школа. Но в ее работах я еще вижу истоки из модернизма ХХ века. Есть причастность к фовизму, определенным образом к творчеству Анри Маттиса, Жоржа Руо. Не могу сказать, что на сегодня Ангелина является ведущим мастером цвета в Украине. Потому что надо работать, и много, но то, что мы знакомимся с ее работами на персональной выставке в Киеве, подтверждает, что она достигла определенного уровня мастерства.

Особенность художников из Закарпатья и Одессы, а именно эти регионы славятся своим цветом, трудно сформулировать. Разве можно согласиться, что что-тоесть в воздухе, в самомокружающем пейзаже, делает их особенными.

Как утверждают, серебристый свет - это признак парижской школы. И действительно, когда приезжаешь в столицу Франции, гуляешь по улицам, мостам через Сену ты его замечаешь, то есть это не искусственно привнесенный художниками.

Человек рождается, видит восход и закат солнца, чувствует тепло родной земли. Поэтому будущий художник с молоком матери формирует своецветосоединение.

Первые работы Гафинец, которые я видел три года назад, были с более плотными красками, трехмерные. Теперь они более прозрачны, цвет локальный и много сооеденений без смесей.

Это правильный подход, развитие. Если художник испытывает потребность двигаться в определенном направлении, значит ему надо доверять ".

Художница из Ужгорода Ангелина Гафинец родилась в 1992-м. Она членкиня молодежного объединения при Закарпатской организации Национального союза художников Украины. В 2011-м окончила отделение художественной керамики Ужгородского колледжа искусств им. А. Эрдели. В 2013 году получила степень специалиста в Закарпатском художественном институте. 2018 получила степень магистра на отделении живописи Закарпатской академии искусств. Лауреат Второй премии за произведение "Заснеженные Карпаты" на Всеукраинском культурно-художественном проекте "Живописная Украина" 2018 года.

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