Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры

Фото: http://angelinahafynets.com/

До 18 октября на третьем этаже музея истории Киева проходит выставка "Под другим углом" закарпатской художницы Ангелины Гафинец.

На 42 полотнах преимущественно натюрморты и интерьеры. Часто в неожиданном цветовом решении.

"Мне интересно все, что происходит вокруг, в данном случае это общение предметов во внутреннем пространстве кабинета, гостиной, спален. Какие у них отношения.

Как сочетаются большие плоскости с маленькими фигурками. И я это передаю, только

не классическим академическим способом, а через собственное видение и ощущения. Все предметы реальны, но цвето переосмыслены, - рассказывает Ангелина Гафинец.

- Важные время и настроение. В том же белом может быть много оттенков. В зависимости от смежных красок, общей композиции, в одном цвете чувствуется и страсть, и печаль, и радость. Даже в жизни, если увидите зеленую вазу на фоне красной стены, это сработает на контрасте. А поменять фон и это уже будет другой зеленый. Меня восхищают такие непредсказуемые последствия. Люблю подобные открытия, углубляться в новые реальности.

Конечно, должно быть в этом определенная неожиданность. Поэтому большинство работ не имеют названия. Это искусство интуитивное, каждый зритель пусть трактует увиденное в зависимости от своего внутреннего мира. Это как зеркало. Я в нем увижу миниатюрную брюнетку. А другой человек себя. Цвет никого не может оставить равнодушным. Должен или разозлить, или понравиться ".

Автор: https://www.facebook.com/ Выставку закарпатской художницы Ангелины Гафинець в Киеве инициировал издатель Юрий Комельков

Над выставкой художница работала несколько лет. В столицу привезла почти 100 своих работ.

"Еще полгода назад полотна, представленные на выставке, выглядели иначе, - говорит инициатор выставки, председатель БФ" КУЛЬТАУРА "Юрий Комельков. - Для Киева Ангелина их, можно сказать, усовершенствовала. Хотя и выглядит хрупкой девушкой, умеет работать. Сразу почувствовал в ней стержень. Можно сказать, что мы становимся свидетелями рождения новой звезды. Все помним Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, но за годы независимости Украины на слуху не появилось в искусстве такиже ярких имен из Закарпатья. Для школы живописи этого региона ключевым соединительным словом является "другие". в их творчестве другая экспрессивность, другая эмоциональность, другое отношение к цвету. Они создают живопись под другим углом. Ангелина Гафинеь, продолжая традиции, сделала первый, но очень важный шаг в новейшем восприятии цвета. Работы, представленные на выставке , смелые оригинальностью индивидуального видения ".

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На выставку "под другим углом" пожаловал искусствовед, академик НАМ Украины Эдуард Дымшиц.

"То, что я увидел, можно назвать своего рода праздником красок, - говорит Эдуард Александрович.

- Это ситуация, когда чувствуешь определенную возвышенность и праздничность от того количества цветных пятен, которые тебя окружают.

С другой стороны можно сказать, что это не просто совокупность какого то цвета, а профессионально выстроена система, которая производит довольно хорошее впечатление.

Ангелина - человек молодой, выпускница закарпатской академии искусств. Там есть свои традиции, это очень хорошая наша региональная школа. Но в ее работах я еще вижу истоки из модернизма ХХ века. Есть причастность к фовизму, определенным образом к творчеству Анри Маттиса, Жоржа Руо. Не могу сказать, что на сегодня Ангелина является ведущим мастером цвета в Украине. Потому что надо работать, и много, но то, что мы знакомимся с ее работами на персональной выставке в Киеве, подтверждает, что она достигла определенного уровня мастерства.

Особенность художников из Закарпатья и Одессы, а именно эти регионы славятся своим цветом, трудно сформулировать. Разве можно согласиться, что что-тоесть в воздухе, в самомокружающем пейзаже, делает их особенными.

Как утверждают, серебристый свет - это признак парижской школы. И действительно, когда приезжаешь в столицу Франции, гуляешь по улицам, мостам через Сену ты его замечаешь, то есть это не искусственно привнесенный художниками.

Человек рождается, видит восход и закат солнца, чувствует тепло родной земли. Поэтому будущий художник с молоком матери формирует своецветосоединение.

Первые работы Гафинец, которые я видел три года назад, были с более плотными красками, трехмерные. Теперь они более прозрачны, цвет локальный и много сооеденений без смесей.

Это правильный подход, развитие. Если художник испытывает потребность двигаться в определенном направлении, значит ему надо доверять ".

Художница из Ужгорода Ангелина Гафинец родилась в 1992-м. Она членкиня молодежного объединения при Закарпатской организации Национального союза художников Украины. В 2011-м окончила отделение художественной керамики Ужгородского колледжа искусств им. А. Эрдели. В 2013 году получила степень специалиста в Закарпатском художественном институте. 2018 получила степень магистра на отделении живописи Закарпатской академии искусств. Лауреат Второй премии за произведение "Заснеженные Карпаты" на Всеукраинском культурно-художественном проекте "Живописная Украина" 2018 года.