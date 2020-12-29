Художественный вымысел гораздо важнее чем правильность теории: культовый фильм о машине времени

Это трилогия. Шикарный фантастический фильм с крутой актерской игрой. Это кино о машине времени. Хотя там много есть нестыковок, которые меня в детстве беспокоили. Но здесь работает правило, что художественный вымысел гораздо важнее правильность теории. Этот фильм заинтересовал путешествиями в будущее и тем, я влияют наши поступки на наше будущее. Режиссер в этой трилогии переносит своих героев в разные реальности. Очень интересно за этим наблюдать. Это один из флагманов фильмов о путешествиях во времени.

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Это история о подростке, который случайно попал с 1985 в 1955 год. Он встречает там своих родителей, учащихся средней школы, и случайно становится объектом влюбленности своей юной будущей матери. Парень должен компенсировать причиненный ущерб истории, заставив своих родителей полюбить друг друга, а также он должен найти способ вернуться обратно в 1985 год.

"Назад в будущее" (англ. Back to the Future) - культовый американский фантастический приключенческий фильм режиссера Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Премьера состоялась 3 июля 1985 года в США и Канаде. На 1 августа 2020 фильм занимал 35-ую позицию в списке "250 самых рейтинговых фильмов IMDb".