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понедельник, 05 апреля 2021 17:31

"Ходячие мертвецы" вернутся в августе

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&quot;Ходячие мертвецы&quot; вернутся в августе
Поклонники "Ходячих мертвецов" смогут наслаждаться продолжением уже 22 августа. Фото: кадр из фильма

Финальный сезон сериала "Ходячие мертвецы" начнется 22 августа.

Дату релиза сообщил телеканал AMC. Авторы же выпустили небольшой тизер.

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Шоу завершится, вероятно, 2022 года. В то же время франшиза "Ходячих мертвецов" будет развиваться. К 2023-му готовят сериал про Дэрила и Кэрол.

Кроме того, разрабатывают 3 полнометражных фильма о Рике Граймсе. Главную роль сыграет Эндрю Линкольн.

1-й сезон "Ходячих мертвецов" вышел в 2010 году. Основанный на комиксах сериал про зомби-апокалипсис когда-то был одним из самых успешных ТВ-проектов.

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