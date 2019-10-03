Хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей покажут в Киеве

Автор: Фото предоставлено пресс-службой компании "Артхаус Трафик" 7 фестивальных хитов из программ Канн и Венеции покажут в рамках 3-й Киевской недели критики

7 фильмов вошли в основную международную программу кинофестиваля "Киевская неделя критики". Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября.

В международной программе продемонстрируют хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей этого года. После каждого показа зрителей ждет дискуссия с кинокритиком.

Откроет фестиваль фэнтези-лента "Малышка зомби" французского режиссера Бертрана Бонелло. Действие происходит в парижской элитной школе при Ордене Почетного легиона. Туда поступает новая ученица - гаитянка Мелисса. Ее тетя практикует ритуалы вуду, а дедушкой был Клервиус Нарцисс - самый известный в мире зомби. В 1962-м он был околдован, похоронен, выкопан и два года работал на сахарной плантации в рабстве у колдуна. Подруга Мелиссы Фанни переживает расставание с парнем. Решает попробовать вылечить душевную рану с помощью магии вуду, по сюжету.

Главная премьера мероприятия - фильм ужасов "Маяк", вторая работа режиссера ленты "Ведьма" американца Роберта Эггерса. Снят на черно-белую пленку 35 мм. Действие происходит в конце XIX века. Главные герои - смотритель маяка и его помощник, которые живут в одиночестве на острове. Постепенно сходят с ума, по сюжету. Главные роли исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

Также покажут историческую драму о Второй мировой "Окрашенный птенец" совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Кино снял чешский режиссер Вацлав Маргоул по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. По сюжету, пытаясь спасти сына от нацистов, еврейская пара отправляет ребенка к родственникам в деревню. Однако тетя мальчика умирает. Он вынужден скитаться по Восточной Европе. Почти везде встречает враждебность, переживает насилие.

Другие премьеры фестиваля: "Атлантика" французской режиссерки Мати Диоп, "Озеро диких гусей" китайца Дяо Инаня, "Призрачные тропики" бельгийца Баса Девоса, "О бесконечности" шведа Роя Андерссона.

В роли кураторов Киевской недели критики этого года выступили кинокритики Дaрья Бадьер, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов и Анна Дацюк.

На открытии фестиваля во второй раз состоится церемония награждения Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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Международный кинофестиваль "Киевская неделя критики" проводится с 2017 года. Созданный для ознакомления зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками, определения тенденций в мировом кинопроцессе и продвижения искусства кино и кинокритики в Украине. Кроме международной, посетителей мероприятия ждет ретроспективная программа - ленты, которые имеют значительное место в развитии мирового кинематографа. В нее были отобраны картины "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы, "Таксист" Мартина Скорсезе, "Беспечный ездок" Денниса Хоппера, "Кэрри" Брайана Де Пальмы, "Американские граффити" Джорджа Лукаса и "Долгое прощание" Роберта Олтмена. Кроме того, будет украинская программа и специальные события. Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Госкино.