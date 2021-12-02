HBO потратила на приквел "Игры престолов" более $30 млн и отменила проект

Теперь приквел никогда не появится. Фото: HBO

Телекомпания HBO потратила на пилотную серию первого приквела "Игры престолов" более $30 млн, после чего отказалась отказаться от проекта.

Теперь сериал никогда не появится, сообщил Insider.

"Когда я увидел отрывок серии, то сказал главному контент-директору HBO Кейси Блойсу: "Это просто не работает, и я не думаю, что это соответствует обещаниям оригинального сериала". Он не отрицал, что на самом деле было большим облегчением", – рассказал бывший руководитель WarnerMedia Роберт Гринблатт в книге журналиста Джеймса Эндрю Миллера "Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам".

Приквел был отменен на этапе производства.

В HBO публично заговорили о приквеле 2017-го. Он должен рассказывать историю, происходившую за тысячи лет до сюжета "Игры престолов".

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Вместо этого компания выпустит спин-офф под названием "Дом Дракона". Он должен состоять из 10 серий. Премьеру назначили на 2022 год.

Создатели "Игры престолов" готовятся отметить 10-летие со дня выхода сериала. По случаю выпустили трейлер всего сериала с самыми эпическими моментами. Также опубликовали новый трейлер финального, восьмого сезона, которым остались недовольны фанаты и даже создали петицию с просьбой его переснять.