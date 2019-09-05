Харли Квинн потролила Пенивайза

Вышел тизер фильма "Хищные птицы" Фото: movieweb.com

Вышел тизер фильма "Хищные птицы". Это один из проектов по комиксам DC новой волны. Его снимает китайско-американский режиссер Кэти Янь.

Янь стала третьей женщиной-режиссером, которая присоединилась к киновселенной DC.

Подробности сюжета картины отсутствуют. Известно, что авторы проекта примут за основу концепцию оригинального комикса DC "Хищные птицы". Там несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью.

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В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн в исполнении актрисы Марго Робби. Вместе с ней на экране появятся Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойя и Кассандра Кейн. Вместе они выступят против криминального босса и бетменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайон.

В тизере Харли лопает красный шар молотком. При этом говорит, что клоуны ей надоели. Это отсылка к хоррору "Оно-2", который только что вышел на экраны.

В прокат лента "Хищные птицы" должна выйти в 2020-м.

5 сентября в украинский прокат выйдет фильм ужасов "Оно-2" режиссера Андреса Мускетти. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.