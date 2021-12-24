"Гуси новорічні" - Wellboy выпустил свой хит в праздничной версии

Wellboy представил "Гуси новорічні". Фото: предоставлено пиар-агентом певца

Певец Wellboy представил новогоднюю версию трека "Гуси" и короткий мультфильм к ней. Саунд-продюсером выступил Евгений Триплов.

Праздничной премьерой поделился в Instagram.

"К Новому Году мы подготовили новогоднюю версию "Гуси". Думаю, они понравятся и вызовут положительные эмоции, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатление. Верьте в себя и ваши Гуси точно полетят", - написал музыкант.

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Исполнитель Антон Вельбой, выступающий под сценическим именем Wellboy, представил сингл "Вишні" и клип к нему. Песня имеет латиноамериканские ритмы и смешной текст. Автором слов и музыки является сам Вельбой в соавторстве с участником "Голосу країни" Андреем Подкалюком и саунд-продюсером Евгением Трипловым.