"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 270
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3159
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 702
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3295
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 909
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 477
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4014
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 873
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
4
8
49
13
43
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Видео
Все видео
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в клипе Måneskin
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в клипе Måneskin
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1224
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 801
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5301
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 369
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 11:16

"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню

  Комментировать
&quot;Я підкинув вишню в небо, не попав до рота&quot; - автор хита &quot;Гуси&quot; выпустил новую песню
Wellboy презентовал новую песню "Вишні" и клип к ней. Фото: скриншот из клипа на песню "Вишні"

Исполнитель Антон Вельбой, выступающий под сценическим именем Wellboy, представил сингл "Вишні" и клип к нему.

Песня имеет латиноамериканские ритмы и смешной текст. Автором слов и музыки является сам Вельбой в соавторстве с участником "Голосу країни" Андреем Подкалюком и саунд-продюсером Евгением Трипловым. Опубликовали клип на официальной YouTube-страничке певца.

"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - это о том, шо люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку", - написал Вельбой в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение

Блогер и исполнительница Jerry Heil в день рождения порадовала фанов треком #ЗДН и клипом к нему. 21 октября звезде исполнилось 26 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12420
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 11970
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 9450
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6966
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6633
Культура
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
 Просмотров: 270
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
 Просмотров: 288
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
 Просмотров: 1422
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в клипе Måneskin
Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в клипе Måneskin
 Просмотров: 243
"Невірювірю": каждый ли может полюбить театр - проверяют на практике
"Невірювірю": каждый ли может полюбить театр - проверяют на практике Просмотров: 63
Больше всего комментируют
10
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
3
Азарова арестовали по делу о государственной измене
2
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
2
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
2
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
Голосов: 439
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть