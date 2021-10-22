"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню

Wellboy презентовал новую песню "Вишні" и клип к ней. Фото: скриншот из клипа на песню "Вишні"

Исполнитель Антон Вельбой, выступающий под сценическим именем Wellboy, представил сингл "Вишні" и клип к нему.

Песня имеет латиноамериканские ритмы и смешной текст. Автором слов и музыки является сам Вельбой в соавторстве с участником "Голосу країни" Андреем Подкалюком и саунд-продюсером Евгением Трипловым. Опубликовали клип на официальной YouTube-страничке певца.

"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - это о том, шо люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку", - написал Вельбой в Instagram.

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