Группа YUKO прекратила существование

В день своего четырехлетия украинский электро-фольк проект YUKO объявил о прекращении своего существования и выходе последней песни. Фото: Facebook

Прекратил существование дуэт YUKO. Представили последний сингл "Можна, да можна".

Дуэт дебютировал в 2016-м после встречи участников - 23-летней Юлии Юриной и Станислава Королева, 28 лет - на шоу "Голос страны". Называют свой жанр фолктроникой - смесью электронной музыки и текстов украинских народных песен.

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2019-го группа приняла участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". Выполнили свою интерпретацию народной песни "Ой у лузі калина стояла" - Galyna guliala ( "Галина гуляла"). В нацотборе заняли четвертое место.

Выпустили пластинки "DITCH" и "DURA", также миниальбомы "Shchebetuha" и "Buvaite Zdorovi".

Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта. Runway – это 3-й трек Макса Барских в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом Industrial Habits.