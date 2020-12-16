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среда, 16 декабря 2020 17:43

Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта
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Макс Барских представил песню
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Макс Барских представил песню
Макс Барских представил песню
Макс Барских представил песню
Макс Барских представил песню

Runway – это 3-й трек Макса Барских в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом Industrial Habits, специально созданного Барских для собственного fashion-art проекта Nick Vangard

В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл Runway продолжает эстетику 2 предыдущих треков Out of the Box и Style, выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

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В новом видео модели "выгуливают" зимние образы из первой коллекции Industrial Habits, посвященной вредным привычкам ночного города. Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

Певец Макс Барских представил саундтрек к фильму La Plage. Песня "Имена" посвящена эзотерическому путешествию 2 родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.

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