Песня Макса Барских стала саундтреком к украинской эротической драме

Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Макс Барских представил саундтрек к фильму La Plage. Песня "Имена" посвящена эзотерическому путешествию 2 родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.

Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко La Plage, и "Имена" стал официальным саундтреком к ней. Фильм La Plage - это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы.

По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

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"Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга",- говорит музыкант.

Silence - первый англоязычный релиз Макса Барских за последние 8 лет - обрел новое звучание. Резидент лейбла Армина ван Бюрена Armada Music переосмыслил песню в эстетике мелодик-хауса и добавил фирменные вкрапления прогрессив-транса.