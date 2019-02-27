Группа ТНМК представила клип на песню "Мой демон" при участии Анатолия Пашинина

Главную роль в клипе "Мой демон" исполнил Анатолий Пашинин Фото: karabas.live

Группа "Танок на майдане Конго" представила клип на песню "Мой демон". Композиция входит в альбом под названием "7", вышедший в ноябре прошлого года. Премьера клипа состоялась на официальном YouTube-канале коллектива. Центральную роль сыграл украинский и российский актер Анатолий Пашинин.

Главный герой - священник. По сюжету, во время богослужения он видит видения, в которых есть азартные игры, алкоголь, наркотики и секс.

"Песню "Мой демон" написал после шести часов пребывания в окружении россиян в Черногории, - говорит участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко. - Строка "Все будет моим" - это парафраз на классический малороссийский анекдот о "если не съем, то понадкусываю". Современный украинец уже не понадкусывают, он покусает. Песня - о желании избавиться в себе малоросса. Хотя убить демона можно вместе с носителем. Стоит использовать его, как мирный атом, или дозировать. В каждом есть внутренний ангел и демон. Второго надо сохранять, потому что он не дает первому сложить крылья, мотивирует к действию".

"Все церкви Киева отказались работать с нами, поэтому мы построили свою собственную, - говорит режиссер Дмитрий Шмурак. - Когда рассказывали идею Фаготу и Фоззи, не очень верили, что они согласятся. Оказалось, парни переживали лишь о том, чтобы нашелся подходящий актер на главную роль. Работа с Пашининым чистое удовольствие - каждый дубль Толя выкладывается на 100 процентов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песню "Мой демон" написал после шести часов пребывание в окружении русских

Анатолий Пашинин снялся в клипе "Мой демон" бесплатно. Свой гонорар попросил направить на лечение ветерана АТО, народного героя Украины Назара Опришко, позывной "Друг Бористень".