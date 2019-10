Группа Queen поймала Трампа на незаконном использовании своей песни

Президент США Дональд Трамп использовал песню "We will rock you" британской группы Queen в видео со своих митингов.

9 октября был опубликован в его Twitter

Как только музыканты узнали о несанкционированном использовании своей композиции, подали жалобу на авторские права в Twitter, сообщает BuzzFeed News.

Вследствие жалобы Twitter удалил видео Трампа.

И до момента удаления видео уже набрало более 1,7 млн просмотров.

Don't expect this video — which uses Queen's "We Will Rock You" in its entirety — to remain up for long.



A rep for Queen told me tonight that the band "has already entered into a process to call for non use of Queen song copyrights by the Trump campaign. This is ongoing." https://t.co/VTLRnLx87p