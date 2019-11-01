Группа My Chemical Romance возвращается на сцену после 6-летней паузы

Американская рок-группа My Chemical Romance возвращается на сцену после распада в 2013 году.

31 октября в twitter коллектива появилась публикация с афишей шоу "Возвращение". Концерт состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. В публикации также написано "Наши фантомы навсегда...". Это отсылка к одноименному дебютному альбому 2002 года.

Автор: Getty Images Американская рок-группа My Chemical Romance возвращается на сцену после распада в 2013 году.

Группу основали в 2001-м вокалист и автор текстов Джерард Уэй и ударник Мэтт Пелисьер. Уэй стал свидетелем падения небоскребов Всемирного торгового центра в Манхэттене 11 сентября. Это изменило его мировозрение, и он решил начать музыкальную карьеру.

В составе коллектива также гитаристы Рэй Торо, Фрэнк Айеро и брат фронтмена Майки Уэй. Играли альтернативный рок, панк-рок, поп-панк. Красили волосы, подводили глаза, носили преимущественно черную одежду. Были во всех плейлистах фанатов эмо-кора. Выпустили четыре студийных альбома. Сыграли 133 концерта вместе с группами Muse, Rise Against и Thursday.

Британский журнал Kerrang! назвал пластинку The Black Parade 2006-го четвертым лучшим альбомом года. My Chemical Romance были номинированы на звание лучшей альтернативной группы на премии American Music Awards 2007 года.

После распада вокалист выпустил сольную пластинку Hesitant Alien 2014-го. Стал одним из продюсеров сериала "Академия Амбрелла" от Netflix, снятого по его комиксам. Фрэнк Айеро создал саундтрек к мультфильму Тима Бертона "Франкенвини" и записал несколько пластинок в составе различных проектов.

The Black Parade — концептуальный альбом My Chemical Romance. Является рок-оперой персонажа по имени Пациент. Это история о его смерти и размышлениях над прошедшей жизнью. Смерть приходит за ним в образе Черного парада. В основе сюжета — воспоминания Джерарда Уэя о параде, который он видел в детстве. Во время тура в поддержку альбома фронтмен выступал в образе участника Черного парада.