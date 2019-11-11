Группа CLOUDLESS выпустила последний клип

Фото: Valya Polishchuk

Киевская группа CLOUDLESS выпустила клип на песню "Бувай" с альбома "Маяк" 2019-го. После этого фронтмен Евгений Тютюнник сообщил, что покидает коллектив.

Видео снимали на Киевском море. Режиссер — Александр Добрев. Работал с ONUKA, The Maneken, SunSay.

Видео насыщено танцами — на песке, в лесу, в воде. Большинство движений артистов балета импровизированные. В кадре с танцорами появляется лидер группы — надрывно кричит: "Пока!".

Группу создали вокалист Евгений Тютюнник и мультиинструменталист Антон Панфилов 2017 года. К ним присоединились гитарист Юрий Восканян и барабанщик Иван Горицкий. Играют электронику, инди-поп, "сочетают атмосферу 1980-х с винтажными элементами". Выпустили две пластинки. Песни звучали в сериалах "Школа", "Сидоренко-Сидоренко", в фильме "Встреча одноклассников" и в телешоу "Папа попал", "Любовь на выживание", "Взвешенные и счастливые".

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"Мы и представить не могли, что те события и эмоции, которые переживает главный герой видеоработы "Бувай", станут нашей реальностью, — говорит Антон Панфилов. — Поиск себя, борьба, сомнения, безысходность и паника. Через все это мы прошли, когда попрощались с нашим вокалистом. Прекратить существование группы в таком виде было общим решением, но такие события — всегда стресс.

Съемки были достаточно экстремальными. Кусали муравьи и комары, колючки в песке кололи ноги, занозы еще несколько дней доставали из стоп".

Альтернативная группа BRAII выпустил первый полноформатный альбом Lovely Dark Things. В него вошло 10 песен. Солистка Оксана Брызгалова назвала пластинку "сборником песен о любви в темных тонах".