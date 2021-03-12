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пятница, 12 марта 2021 00:45

Голливудская пара объявит номинантов на "Оскар"

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Голливудская пара объявит номинантов на &quot;Оскар&quot;
Индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас 15 марта объявят номинантов на премию "Оскар". Фото: Instagram

Супруги Ник Джонас и Приянка Чопра объявят номинантов на премию "Оскар". Трансляция состоится 15 марта на сайте Oscars.com, Oscars.org и в соцсетях академии.

В Instagram Чопра пошутила, что могла бы и сама это сделать, но придется с мужем.

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93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Трансляция будет вестись из нескольких локаций. Церемонию срежиссирует и спродюсирует Стивен Содерберг, снявший "Заражение". По словам организаторов, хотят создать шоу с эффектом личного присутствия, но с карантинными требованиями. Одна из локаций - театр "Долби" в Голливуде, который на протяжении многих лет является традиционным местом проведения церемонии. Имя ведущего пока не известно.

Приянка Чопра - индийская модель и актриса. Стала Мисс Мира в 2000 году. Сделала карьеру в Болливуде. 2015 года получила главную роль в сериале "Квантико". Так стала первой актрисой из Южной Азии, которая сыграла главного персонажа в американском сериале. 2017 года состоялся ее голливудский дебют в комедии "Спасатели Малибу". Сейчас снимается в четвертой части "Матрицы" и фильма для Netflix "Мы можем быть героями".

2018 вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса. Церемония состоялась во дворце Умайд-Бхаван, город Джодхпур, Индия. Свадьба длилась неделю. Стоило $ 584 тыс., Пригласили более 300 гостей.

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