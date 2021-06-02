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четверг, 03 июня 2021 18:39

Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке

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Автор: Музей Киева
  Художник Анатолий Криволап (справа), автор проекту Юрий Комельков, балетмейстер Раду Поклитару (в центре) на открытии выставки "Большая семерка"
Художник Анатолий Криволап (справа), автор проекту Юрий Комельков, балетмейстер Раду Поклитару (в центре) на открытии выставки "Большая семерка"

Выставка "Большая семерка" продлится до 28 июня в Музее истории Киева. Желающие могут посмотреть картины семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев".

Есть работы Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко, Тараса Шевченко, Анатолия Криволапа. Последний – единственный живой участник выставки.

– Украина была самой контролируемой в искусстве. Не дай Бог, чтобы нарисовать где-то синее и желтое, – рассказывает Анатолий Криволап.

С кем вы среди остальных 6 художников видите наибольшее сродство?

– Если бы я видел родство, я бы не был в этой компании. Тот кто родственный кому-то всегда будет в тени того, к кому он присоединяется. Здесь представлены мои экспериментальные работы, отходящие от основной линии. Если посмотреть именно основные, то я не имею родства.

Художник совершенствуется все время, начиная с обучения. И на каждом этапе есть свой образец, благодаря которому он поднимает свое мастерство и видение. Поэтому их целый ряд. Дали и Пикассо тоже начинали со школы. Сначала это одни ориентиры, потом – другие. Все время они меняются, пока не приходишь к себе. Затем тебе уже никто не нужен.

Вы уже пришли к себе?

– Да. Мне нравится раскодировать работы других художников. Но у меня есть свой коридор, в котором мне интересно и в нем развиваюсь. Для того чтобы прийти от полотен к росписи церкви, где полотна 8*12, нужна другая практика и опыт.

  "Автопортрет в феске" (1975) Анатолия Криволапа представлены на выставке "Большая семерка" в Музее истории Киева
"Автопортрет в феске" (1975) Анатолия Криволапа представлены на выставке "Большая семерка" в Музее истории Киева

Какая это была картина, когда вы поняли, что пришли к себе?

– У меня был перелом в конце 1980-х. Поиски были все время. А потом случайно прописка и на завтра подготовка, просто прокладка цвета. Меня прожгло – что-то произошло, надо это осознать. Я ночь не спал. С тех пор и появился тот Криволап. Это был пейзаж с деревом. Красная земля, синее вечернее небо и почти абстрактное дерево, вливается в это синее. Самое интересное, когда Яблонская пришла ко мне, а я выставил ту работу среди классических работ. Она указала на нее: "Это вы". Я был впечатлен. Она была очень умная и талантливая, всем разгон делала, а я специально выставил эту картину. Я вообще провокатор по жизни.

Часто на ваших картинах фигурирует лошадь. Здесь представлен "Мини конь" в большой золотой раме. Что он символизирует?

– Как-то ко мне в мастерскую пришел Игорь Воронов. Он знает, что не встречаюсь с клиентами. Пришел купить лошадь, купил две и спросил, не может ли Криволап сделать еще и коня в золотом. Когда мне это передали, я был шокирован, почему я такой тупой, сам не додумался. Сделал тогда несколько работ. А эту работу решил сделать ему, как благодарность. Этот конь уникален и не будет повторяться.

Путь художника проходит от бессознательного к очень бессознательному. Средства дают возможность как-то это реализовать. Конь – это образ чего-то загадочного и особенного для меня, не поддается расшифровке. Эта картина – своего рода идеализация лошади, как икона.

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А кем вы в начале вдохновлялись? Кто был среди этих 6 художников?

- Я их узнал ближе к 2000-м. Учился в художественном институте в Пушкинском музее в Москве. Меня интересовал колорит и цвет. Там лучшая коллекция импрессионистов и постимпрессионистов. Я учился там, ездил каждую неделю в Москву на один день, иногда смотрел работы французских художников, анализировал, иногда смотрел фрагмент.

Нельзя эмоционально воспринимать авангард. Есть искусство эмоциональное, а есть интеллектуальное. На выставке – представители интеллектуального искусства. Я больше эмоциональный. Здесь несколько моих работ интеллектуальных. Я экспериментировал с самого начала, поэтому знаю средства, которые нужно нажимать, чтобы оно работало эмоционально.

  Картина Анатолия Криволапа "Вечоріє" (2017) экспонируется впервые на выставке "Большая семерка"
Картина Анатолия Криволапа "Вечоріє" (2017) экспонируется впервые на выставке "Большая семерка"

Есть бренд в мире "русский авангард", но там половина украинских художников.

– Малевич когда-то сделал выставку в Киевской картинной галереи и говорил: "Купите что-нибудь, чтобы в Украине осталась моя работа". Никто ничего не купил. Поэтому в Украине нет Малевича, остался один автопортрет (представлен на выставке – Gazeta.ua). Всегда империя притягивала художников для большего роста и перспективы самореализации. Это закономерный процесс. В некоторых, как Бойчука, была ностальгия, он остался, приехал Нарбут. Гоголь там остался, потому что его выбросили из Киева. Он был национально настроен, хотел преподавать в Киеве в академии, его не взяли. Архипенко тоже уехал. То, что он рожден в Украине, уже много значит. Этого достаточно. Возьмем французское искусство, Ван Гог голландец, Пикассо испанец, Сислей англичанин. Всегда есть центр, к которому тянутся. В свое время был Париж, потом Лондон, где были Кандинский и другие. Это центры, которые давали возможность для творческой реализации. Сейчас особенно он не читается. В свое время был Нью-Йорк, но он стал более коммерческим центром.

А Киев есть на этой карте?

– Надо смотреть в историческом смысле. Украину вообще никто не знал раньше, мы только закладываем фундаменты. Очень хорошо, что много художников, которые выставлялись в Центре современного искусства М17, попали Центр Помпиду в Париже. Ивану Марчуку открывают музей. Хорошо, что выставку "Большая семерка" сделали. Чтобы это воспринималось на равных, нужно время и качественные художники. 30 лет независимости – это ничто. То, что мы поставили заслон от этого соцреализма, уже очень серьезный шаг. Украина была самой законсервированной и контролируемой в искусстве. Не дай бог, чтобы где-то там было синее и желтое – запрещали даже открытки. Мы отсеклись от них, и началась новая эра. Но чтобы оно вошло в сознание, надо время.

Какие-то новые украинские художники вам интересны? Следите за кем-то?

- Я не хожу по выставкам, самому надо работать, а для этого надо интим и одиночество.

Выставку "Большая семерка" организовал благотворительный фонд "КУЛЬТАУРА". По словам автора проекта Юрия Комелькова, все художники работали в направлении украинского авангардного искусства, имеющее глубокие корни в народном искусстве. В экспозиции представлены три тематических блока: "Сакральное искусство", "Портрет" и "Полилог".

Автор: Ольга БОГАЧЕВСЬКА
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