Попросили нарисовать золотого коня. Я был в шоке - Анатолий Криволап, участник проекта "Великая семерка"

В Музее истории Киева презентовали художественный проект "Великая семерка". Впервые в одной экспозиции показывают произведения семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев". Это Александр Архипенко, Михаил Бойчук, Анатолий Криволап, Казимир Малевич, Георгий Нарбут, Мария Примаченко и Тарас Шевченко.
Выставку "Великая семерка" организовал благотворительный фонд "КУЛЬТАУРА". По словам автора проекту Юрия Комелькова, все художники работали в направлении украинского авангардного искусства, которое имеет глубокие корни в народном искусстве. В экспозиции представлены три тематических блока: "Сакральное искусство", "Портрет" и "Полилог".
На выставке показываем то, что никогда не выставлялось
"Все началось с Анатолия Криволапа, которому делал много знаковых проектов, каталогов. Хорошо знаю глубину его творчества, - рассказывает Юрий Комельков. - На выставке показываем то, что никогда не выставлялось. Открываем нового Криволапа, от его "Автопортрета" 1975 года до "Мини коня" 2021 года. Разного. Чтобы не думали, что может писать только пейзажи. Здесь есть его росписи церкви. Это побудило исследовать тему сакрального искусства во всей семерки. Оказалось, что есть неожиданный Малевич с церковью в стиле Моне, его фреска. А также церкви Нарбута, Шевченка, иконы Бойчука. Следующая тема "Полилог". У Криволапа есть картина "Диалог", в которой он вступает в диалог с Малевичем. Нашел такие диалоги между всеми художниками. Поражает, насколько они перекликаются по духу и уровню своего творчества. Хоть не видели работ друг друга, имеют общий вектор. У всей семерки также тема "Портреты". Это автопортреты Малевича, Шевченка, Криволапа, Нарбута, портрет Бойчука, фотопортреты Архипенко и Примаченко. Также в выставку вошли знаковые работы Архипенко и Нарбута, это великолепное сочетание скульптуры с графикой".
Анатолий Криволап - единственный современный художник на выставке.
"Неожиданностью для меня стало оказаться среди 100 великих, - говорит художник - Большинство представленных работ не показывал на выставках. Тогда они не создавали образ моей живописи, который теперь все знают. Здесь много сюрпризов. Я всегда экспериментировал. Например, уникальная для меня работа" Композиция" 1994 года. Ничего похожего нет. Попробовал в абстрактном стиле написать фигуру. Она довольно странная. Похожа на скульптуры Архипенко. Такая фигуративная абстракция всегда связана с недосказанностью и стилистической загадочностью. Также эксклюзивной является картина" Мини конь". Я сделал серию коней, которые были по временам года, от восхода до заката солнца и ночью. Один из коней висел у золотого пейзажа. Это увидел коллекционер Игорь Воронов и попросил нарисовать золотого коня. Я был шокирован, почему мне это самому не пришло в голову. Сделал такого коня, и подарил ему в знак благодарности. Это одноразовая акция. Меньшего размера делать не буду. Вокруг мини коня - золотой фон, связанный с этой его идеей. Специально к выставке написал картину "Структуры. № 7". Имеет семь горизонтальных полосок, которые символизируют личности, а семь цветных квадратов - индивидуальности. Сейчас все мои мысли связаны с росписью церкви в селе Липовка возле Макарова. Здесь представлены фотографии этих росписей".
Малевич нарисовал себя незадолго до смерти, и отослал этот графический автопортрет в письме
Коллекционер Эдуард Дымшиц показывает "Автопортрет" Малевича 1934 года. Это последний из семи автопортретов художника. И единственная подтверждена работа автора "Черного квадрата" в Украине.
"В 1990-х годах узнал, что в Крыму продается работа Малевича. Сначала не поверил, думал, подделка. Выяснилось, что его продает дочь поэта футуриста Григория Петникова, который был близким другом Казимира. Он нарисовал себя незадолго до смерти, и отослал этот графический автопортрет в письме", - рассказывает Эдуард Дымшиц.
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Отдельная часть посвящена творчеству художницы Марии Примаченко. Она - единственная женщина среди художников на выставке. Впервые экспонируется ее работа "Полесский зверь", на обороте которой художница написала о фактах из своей жизни.
"В начале 1960-х годов Мария начала создавать коллекцию автобиографических рисунков. Мечтала, чтобы они потом стали книгой, - рассказывает правнучка художницы, директор БФ" Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко. - Рассказывает выдающуюся линию жизни. Когда училась в Лаврских мастерских. Там она встретила свою любовь, познакомилась с художниками. И в эту работу она вложила всю себя ".
Художественный проект "Великая семерка" продлится до 28 июня на третьем этаже Музея истории города Киева.
5 июня в киевском Довженко-Центре открывается путешествующая выставка "Столетие. Феллини в мире", посвященная итальянскому режиссеру. В 2020 году исполнилось 100 лет с дня его рождения. В экспозиции покажут кадры и фрагменты кинофильмов, киноафиши, письма, совместные фото с актрисой и любимой Джульеттой Мазина и актером и другом Альберто Сорди, фото со съемочных площадок, оригинальные кинокостюмы, и графические работы, нарисованные самим Феллини. Проект представят в рамках 50-го Международного кинофестиваля "Молодость".
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