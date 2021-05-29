Попросили нарисовать золотого коня. Я был в шоке - Анатолий Криволап, участник проекта "Великая семерка"

В Музее истории Киева презентовали художественный проект "Великая семерка". Впервые в одной экспозиции показывают произведения семи художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев". Это Александр Архипенко, Михаил Бойчук, Анатолий Криволап, Казимир Малевич, Георгий Нарбут, Мария Примаченко и Тарас Шевченко.

Автор: Мария Беляева Автор проекту "Великая семерка" Юрий Комельков на открытии представляет выставку в Музее истории Киева. В нее вошли произведения художников из рейтинга "Топ-100 великих украинцев"

Выставку "Великая семерка" организовал благотворительный фонд "КУЛЬТАУРА". По словам автора проекту Юрия Комелькова, все художники работали в направлении украинского авангардного искусства, которое имеет глубокие корни в народном искусстве. В экспозиции представлены три тематических блока: "Сакральное искусство", "Портрет" и "Полилог".

На выставке показываем то, что никогда не выставлялось

"Все началось с Анатолия Криволапа, которому делал много знаковых проектов, каталогов. Хорошо знаю глубину его творчества, - рассказывает Юрий Комельков. - На выставке показываем то, что никогда не выставлялось. Открываем нового Криволапа, от его "Автопортрета" 1975 года до "Мини коня" 2021 года. Разного. Чтобы не думали, что может писать только пейзажи. Здесь есть его росписи церкви. Это побудило исследовать тему сакрального искусства во всей семерки. Оказалось, что есть неожиданный Малевич с церковью в стиле Моне, его фреска. А также церкви Нарбута, Шевченка, иконы Бойчука. Следующая тема "Полилог". У Криволапа есть картина "Диалог", в которой он вступает в диалог с Малевичем. Нашел такие диалоги между всеми художниками. Поражает, насколько они перекликаются по духу и уровню своего творчества. Хоть не видели работ друг друга, имеют общий вектор. У всей семерки также тема "Портреты". Это автопортреты Малевича, Шевченка, Криволапа, Нарбута, портрет Бойчука, фотопортреты Архипенко и Примаченко. Также в выставку вошли знаковые работы Архипенко и Нарбута, это великолепное сочетание скульптуры с графикой".

Автор: Мария Беляева Картина "Структуры. № 7" Анатолия Криволапа стала символом проекта "Великая семерка". Показывается на выставке в Музее истории Киева

Анатолий Криволап - единственный современный художник на выставке.

"Неожиданностью для меня стало оказаться среди 100 великих, - говорит художник - Большинство представленных работ не показывал на выставках. Тогда они не создавали образ моей живописи, который теперь все знают. Здесь много сюрпризов. Я всегда экспериментировал. Например, уникальная для меня работа" Композиция" 1994 года. Ничего похожего нет. Попробовал в абстрактном стиле написать фигуру. Она довольно странная. Похожа на скульптуры Архипенко. Такая фигуративная абстракция всегда связана с недосказанностью и стилистической загадочностью. Также эксклюзивной является картина" Мини конь". Я сделал серию коней, которые были по временам года, от восхода до заката солнца и ночью. Один из коней висел у золотого пейзажа. Это увидел коллекционер Игорь Воронов и попросил нарисовать золотого коня. Я был шокирован, почему мне это самому не пришло в голову. Сделал такого коня, и подарил ему в знак благодарности. Это одноразовая акция. Меньшего размера делать не буду. Вокруг мини коня - золотой фон, связанный с этой его идеей. Специально к выставке написал картину "Структуры. № 7". Имеет семь горизонтальных полосок, которые символизируют личности, а семь цветных квадратов - индивидуальности. Сейчас все мои мысли связаны с росписью церкви в селе Липовка возле Макарова. Здесь представлены фотографии этих росписей".

Автор: Мария Беляева "Мини конь" Анатолия Криволапа является его наименьшей работой из цикла картин с изображением коней. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

Малевич нарисовал себя незадолго до смерти, и отослал этот графический автопортрет в письме

Коллекционер Эдуард Дымшиц показывает "Автопортрет" Малевича 1934 года. Это последний из семи автопортретов художника. И единственная подтверждена работа автора "Черного квадрата" в Украине.

"В 1990-х годах узнал, что в Крыму продается работа Малевича. Сначала не поверил, думал, подделка. Выяснилось, что его продает дочь поэта футуриста Григория Петникова, который был близким другом Казимира. Он нарисовал себя незадолго до смерти, и отослал этот графический автопортрет в письме", - рассказывает Эдуард Дымшиц.

Автор: Мария Беляева U tematychnomu bloku "Portrety" pokazuyutʹ avtoportrety i portrety Arkhypenka, Shevchenka, Kryvolapa, Narbuta, Malevycha, Arkhypenka i Prymachenko. YE chastynoyu vystavky "Velyka simka" v Muzeyi istoriyi Kyyeva "Vse pochalosya z Anatoliya Kryvolapa, yakomu robyv bahato znakovykh proyektiv, katalohiv. Dobre znayu hlybynu yoho tvorchosti, - rozpovidaye Yuriy Komelʹkov. – Na vystavtsi pokazuyemo te, shcho nikoly ne vystavlyalosya. Vidkryvayemo novoho Kryvolapa, vid yoho "Avtoportretu" 1975 roku do "Mini konya" 2021 roku. Riznoho. Shchob ne dumaly, shcho mozhe pysaty lyshe peyzazhi. Tut ye yoho rozpysy tserkvy. Tse sponukalo doslidyty temu sakralʹnoho mystetstva u vsiyeyi simky. Vyyavylosya, shcho ye nespodivanyy Malevych z tserkvoyu v styli Mone, yoho freska. A takozh tserkva Narbuta, Shevchenka, ikony Boychuka. Nastupna tema "Poliloh". U Kryvolapa ye kartyna "Dialoh" z Malevychem. Znayshov taki dialohy mizh usima khudozhnykamy. Vrazhaye, naskilʹky vony perehukuyutʹsya za dukhom i rivnem svoyeyi tvorchosti. Khoch ne bachyly robit odyn odnoho, mayutʹ spilʹnyy vektor. U vsiyeyi simky takozh ye tema "Portrety". Tse avtoportrety Malevycha, Shevchenka, Kryvolapa, Narbuta, portret fotoportreta Arkhypenka i Prymachenko. Takozh do vystavky uviyshly znakovi roboty Arkhypenka i Narbuta, tse chudove poyednannya skulʹptury z hrafikoyu". Anatoliy Kryvolap - yedynyy suchasnyy khudozhnyk na vystavtsi. "Nespodivankoyu dlya mene stalo opynytysya sered 100 velykykh, - kazhe mytetsʹ - Bilʹshistʹ predstavlenykh robit ne pokazuvav na vystavkakh. Todi vony ne stvoryuvaly obraz moho zhyvopysu, yakyy teper vsi znayutʹ. Tut bahato nespodivanok. YA zavzhdy eksperymentuvav. Napryklad, unikalʹna dlya mene robota "Kompozytsiya" 1994 roku. Nichoho skhozhoho nemaye. Sprobuvav v abstraktnomu styli napysaty fihuru. Vona dosytʹ dyvna. Skhozha na skulʹptury Arkhypenka. Taka fihuratyvna abstraktsiya zavzhdy pov'yazana z nedoskazanistyu i stylistychnoyu zahadkovistyu. Takozh eksklyuzyvnoyu ye kartyna "Mini kinʹ". YA zrobyv seriyu koney, yaki buly za poramy roku, vid skhodu do zakhodu sontsya ta vnochi. Odyn z koney vysiv bilya zolotoho peyzazhu. Tse pobachyv kolektsioner Ihor Voronov i poprosyv namalyuvaty zolotoho konya. YA buv shokovanyy, chomu meni tse samomu ne spalo na dumku. Zrobyv takoho konya, i podaruvav yomu na znak vdyachnosti. Tse odnorazova aktsiya. Menshoho rozmiru robyty ne budu. Navkolo mini-konya - zolote tlo, pov'yazane z tsiyeyu yoho ideyeyu. Spetsialʹno do vystavky napysav kartynu "Sim". Maye sim horyzontalʹnykh smuzhok, shcho symvolizuyutʹ osobystosti, a sim kolʹorovykh kvadrativ – indyvidualʹnosti. Narazi vsi moyu dumky pov'yazani z rozpysom tserkvy v seli Lypivky bilya Makarova. Tut predstavleni fotohrafiyi tsykh rozpysiv". Kolektsioner Eduard Dymshyts pokazuye "Avtoportret" Malevycha 1934 roku. Tse ostanniy z semy avtoportretiv khudozhnyka. I yedyna pidtverdzhena robota avtora "Chornoho kvadratu" v Ukrayini. "V 1990-kh rokakh diznavsya, shcho v Krymu prodayetʹsya robota Malevycha. Spochatku ne poviryv, dumav, pidrobka. Z'yasuvalosya, shcho yoho prodaye donʹka poeta futurysta Hryhoriya Petnikova, yakyy buv blyzʹkym druhom Kazymyra. Vin namalyuvav sebe nezadovho do smerti, i vidislav tsey hrafichnyy avtoportret v lysti", - rozpovidaye Eduard Dymshyts. Okrema chastyna prysvyachena tvorchosti khudozhnytsi Mariyi Prymachenko. Vona - yedyna zhinka sered myttsiv na vystavtsi. Vpershe eksponuyetʹsya yiyi robota "Polisʹkyy zvir", na zvoroti yakiy khudozhnytsya napysala pro fakty zi svoho zhyttya. "Na pochatku 1960-kh rokiv Mariya pochala stvoryuvaty kolektsiyu avtobiohrafichnykh malyunkiv. Mriyala, shchob vony potim staly knyhoyu, - rozpovidaye pravnuchka khudozhnytsi, dyrektorka BF "Tvorcha spadshchyna rodyny Mariyi Prymachenko" Anastasiya Prymachenko. - Rozkazuye nayvyznachnishu liniyu zhyttya. Koly navchalasya v Lavrsʹkykh maysternyakh. Tam vona zustrila svoye kokhannya, poznayomylasya z myttsyamy. I v tsyu robotu vona vklala vsyu sebe". Mystetsʹkyy proyekt "Velyka simka" tryvatyme do 28 chervnya na tretʹomu poversi Muzeyu istoriyi mista Kyyeva. Ещё 3806 / 5000 Результаты перевода В тематическом блока "Портреты" показывают автопортреты и портреты Бойчука, Шевченко, Криволапа, Нарбута, Малевича, Архипенко и Примаченко. Является частью выставки "Великая семерка" в Музее истории Киева

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Отдельная часть посвящена творчеству художницы Марии Примаченко. Она - единственная женщина среди художников на выставке. Впервые экспонируется ее работа "Полесский зверь", на обороте которой художница написала о фактах из своей жизни.

Автор: Мария Беляева На обратной стороне картины "Полесский зверь" Мария Примаченко написала факты из своей биографии. Произведение демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

"В начале 1960-х годов Мария начала создавать коллекцию автобиографических рисунков. Мечтала, чтобы они потом стали книгой, - рассказывает правнучка художницы, директор БФ" Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко. - Рассказывает выдающуюся линию жизни. Когда училась в Лаврских мастерских. Там она встретила свою любовь, познакомилась с художниками. И в эту работу она вложила всю себя ".

Художественный проект "Великая семерка" продлится до 28 июня на третьем этаже Музея истории города Киева.

5 июня в киевском Довженко-Центре открывается путешествующая выставка "Столетие. Феллини в мире", посвященная итальянскому режиссеру. В 2020 году исполнилось 100 лет с дня его рождения. В экспозиции покажут кадры и фрагменты кинофильмов, киноафиши, письма, совместные фото с актрисой и любимой Джульеттой Мазина и актером и другом Альберто Сорди, фото со съемочных площадок, оригинальные кинокостюмы, и графические работы, нарисованные самим Феллини. Проект представят в рамках 50-го Международного кинофестиваля "Молодость".