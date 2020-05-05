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вторник, 05 мая 2020 17:12

Go_A споют в шоу "Чествование песен Евровидения"

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Go_A споют в шоу &quot;Чествование песен Евровидения&quot;
Группа Go_A позирует на фотосессии

Группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". 12 мая, в 22:00, трансляция начнется на официальном Youtube-канале конкурса, сообщает corp.suspilne.media.

12 и 14 мая в Роттердаме, Нидерланды, должны были состояться полуфиналы Евровидения. Карантин из-за пандемии коронавируса заставил Европейский вещательный союз изменить формат шоу. Распределение участников пройдет по результатам предварительной жеребьевки. Планируют показать клипы представителей каждой страны.

Участники шоу готовят сюрпризы. Украинская группа Go_A выбирает три любимые песни из предыдущих конкурсов Евровидения. Соревноваться участники шоу не будут. Но смогут пообщаться с блогерами и поклонниками Евровидения.

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После участия в "Чествовании песен Евровидения", Go_А готовятся к альтернативному шоу. Презентовали видео на песню Solovey, с которой должны были выступить на конкурсе. Зрители шоу "Евровидение: Европа, зажги свет" смогут подпевать артистам - на экране будут видеть написанные латиницей слова композиции.

Группа Go_А приобретает сторонников в мире. Недавно с песней Solovey победила во втором раунде исландского альтернативного "Евровидения" - шоу Alla leið.

Песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Нидерландах. В нем имеют право принять участие нынешние победители национальных отборов. От Украины выступит электро-фолк-группа Go_A. Условие - написать для конкурса новую песню.

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