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Главные актеры "Друзей" признались, что были влюблены - фаны в восторге

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Во время съемок сериала "Друзья" актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга.

Автор: скриншот с видео
  Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".

В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".

"В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен", - отметил Швиммер.

"Это было взаимно", - добавила Энистон.

Звезда сериала отметил, что не понимал, почему никто не замечал их чувств. Также Швиммер добавил, почему их роман так и не произошел вне сериала.

Автор: скриншот с видео
  Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".

"Мы разошлись, как в море корабли, потому что один из нас постоянно был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это", - рассказал мужчина.

Актриса вспомнила о первом поцелуе с Швиммером.

"Я однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если мы с тобой впервые поцелуемся по национальному телевидению". И действительно, впервые мы поцеловались в том кафе. Мы просто перенаправили все наше обожание и любовь друг к другу на Роса и Рейчел", - поделилась Энистон.

Автор: скриншот с видео
  Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга. В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".

Эта новость вызвала фурор среди поклонников сериала. Фаны комментируют влюбленность молодых Энистон и Швиммера в сети.

"Как люди могут думать, что со мной будет все в порядке после этого дня, когда я буду вечно носить с собой знания о том, как Дэвид и Дженнифер любили друг на друга и дарили эту энергию персонажам Россу и Рэйчел?"

"Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер выражали свои чувства через Росса и Рейчел. Неудивительно, что они - одна из самых выдающихся телевизионных пар в мире".

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На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Выпуск вышел в четверг, 27 мая.

В спецэпизоде артисты - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - делятся воспоминаниями о съемках сериала, а звездные гости рассказывают о сериях, которые больше всего запомнились. Актеры, сыгравшие главные роли, снова встретились среди знакомых декораций сериала: квартиры Моники, кафе Central Perk и у фонтана.

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