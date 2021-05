Главные актеры "Друзей" признались, что были влюблены - фаны в восторге

Во время съемок сериала "Друзья" актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли роль экранной пары Рэйчел и Росса, были влюблены друг в друга.

В этом они признались в спецвыпуске сериала "Друзья. Воссоединения".

"В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен", - отметил Швиммер.

"Это было взаимно", - добавила Энистон.

Звезда сериала отметил, что не понимал, почему никто не замечал их чувств. Также Швиммер добавил, почему их роман так и не произошел вне сериала.

"Мы разошлись, как в море корабли, потому что один из нас постоянно был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это", - рассказал мужчина.

Актриса вспомнила о первом поцелуе с Швиммером.

"Я однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если мы с тобой впервые поцелуемся по национальному телевидению". И действительно, впервые мы поцеловались в том кафе. Мы просто перенаправили все наше обожание и любовь друг к другу на Роса и Рейчел", - поделилась Энистон.

Эта новость вызвала фурор среди поклонников сериала. Фаны комментируют влюбленность молодых Энистон и Швиммера в сети.

"Как люди могут думать, что со мной будет все в порядке после этого дня, когда я буду вечно носить с собой знания о том, как Дэвид и Дженнифер любили друг на друга и дарили эту энергию персонажам Россу и Рэйчел?"

