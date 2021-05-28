Возвращение "Друзей": что показали в спецвыпуске сериала

На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Выпуск вышел в четверг, 27 мая.

В спецэпизоде артисты - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - делятся воспоминаниями о съемках сериала, а звездные гости рассказывают о сериях, которые больше всего запомнились. Актеры, сыгравшие главные роли, снова встретились среди знакомых декораций сериала: квартиры Моники, кафе Central Perk и у фонтана.

Автор: скриншот с видео Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке

Модерировал встречу артистов комик Джеймс Корден. Для программы также записали интервью с создателями сериала - Дэвидом Крейном и Мартой Кауфманн.

В шоу появлялись актеры, которые принимали участие в съемках сериала. Например, в квартиру Моники снова пришел сосед сверху мистер Хэклс, который в фильме постоянно кричал на шумную компанию.

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Также знаменитости появились в ярких нарядах из сериала. В частности, модели Кара Делевинь - в розовом платье Рейчел и Синди Кроуфорд - в кожаных штанах Роса прошлись по подиуму. А певица Леди Гага вместе с Кудроу исполнила песню Smelly cat, которую в сериале пела Фиби.

"Друзья" выходили в эфире NBC в течение 10 сезонов, с 1994 по 2004 год. В 2002 выиграли премию Эмми как "самый выдающийся комедийный сериал". Был популярен в 1990-х, но нашел новое поколение поклонников благодаря повторным показам на стримингових сервисах, таких как Netflix.