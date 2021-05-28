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пятница, 28 мая 2021 11:08

Возвращение "Друзей": что показали в спецвыпуске сериала

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На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Выпуск вышел в четверг, 27 мая.

В спецэпизоде артисты - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - делятся воспоминаниями о съемках сериала, а звездные гости рассказывают о сериях, которые больше всего запомнились. Актеры, сыгравшие главные роли, снова встретились среди знакомых декораций сериала: квартиры Моники, кафе Central Perk и у фонтана.

Автор: скриншот с видео
  Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке
Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке

Модерировал встречу артистов комик Джеймс Корден. Для программы также записали интервью с создателями сериала - Дэвидом Крейном и Мартой Кауфманн.

В шоу появлялись актеры, которые принимали участие в съемках сериала. Например, в квартиру Моники снова пришел сосед сверху мистер Хэклс, который в фильме постоянно кричал на шумную компанию.

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Также знаменитости появились в ярких нарядах из сериала. В частности, модели Кара Делевинь - в розовом платье Рейчел и Синди Кроуфорд - в кожаных штанах Роса прошлись по подиуму. А певица Леди Гага вместе с Кудроу исполнила песню Smelly cat, которую в сериале пела Фиби.

"Друзья" выходили в эфире NBC в течение 10 сезонов, с 1994 по 2004 год. В 2002 выиграли премию Эмми как "самый выдающийся комедийный сериал". Был популярен в 1990-х, но нашел новое поколение поклонников благодаря повторным показам на стримингових сервисах, таких как Netflix.

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