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вторник, 04 августа 2020 13:04

Гитару Элвиса Пресли продали за рекордные деньги

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Гитару Элвиса Пресли продали за рекордные деньги
Сумма от продажи гитары стала самой високой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца. Фото: pixabay

Гитару легендарного певца Элвиса Пресли продали на аукционе в США за $1,32 млн.

Пресли записывал музыку на гитаре типа Martin D-1 в течение 1954-1956 годов, сообщает TMZ.

За этот промежуток времени артист успел записать несколько хитов, среди которых That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin 'Tonight.

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Сумма от продажи гитары стала самой високой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935-го в штате Миссисипи, США. Он является одним из самых успешных музыкантов XX века и установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Пресли стал настолько популярным, что большинство людей обычно называет его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла", а в США - просто "Король". Он умер 16 августа 1977 года.

Американская студия Warner Bros. снимет фильм про певца Элвиса Пресли. В биографической ленте покажут путь короля рок-н-ролла от парня из бедной семьи до мировой звезды.

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04
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