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среда, 30 октября 2019 12:00

Снимут фильм про короля рок-н-ролла

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Американская студия Warner Bros. снимет фильм про певца Элвиса Пресли. В биографической ленте покажут путь короля рок-н-ролла от парня из бедной семьи до мировой звезды.

Он родился в 1935 году, в штате Миссисипи на юго-востоке США. 11-летним начинает играть на гитаре и писать песни. Увлекается негритянскими мотивами и музыкой в стиле кантри, блюз.

Автор: Shutterstock
  Американский актер и исполнитель Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в биографической ленте про короля рок-н-ролла.
Американский актер и исполнитель Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в биографической ленте про короля рок-н-ролла.

Во время пребывания в армии в Германии встречает 14-летнюю Присциллу Бьюли. Через 7 лет они женятся.

В 1956-м выпускает первые альбомы: "Elvis Presley" и "Elvis". Пластинки занимают первое место в американском хит-параде "Билборд 200" и продаются рекордным на то время миллионным тиражом.

Пресли приглашают на радио, телевидение и в кино. Американский журнал "Варьете" называет его "королем рок-н-ролла". Менеджером звезды становится полковник Том Паркер. По контракту, получает половину от прибыли артиста. Контролирует его выступления на телешоу, съемки в кино.

Лауреат 3 премий "Грэмми", одним из первых был включен в музей "Зал славы рок-н-ролла".

Роль певца получил американский актер и исполнитель Остин Батлер. В 2007 году сыграл в сериалах "Ханна Монтана" и "iCarly", также появился в фильмах "Волшебники из Вэйверли Плэйс" 2010-го и "Однажды в Голливуде" 2019-го.

Автор: wikimedia
  В биографическом фильме покажут путь короля рок-н-ролла от парня из бедной семьи до мировой звезды.
В биографическом фильме покажут путь короля рок-н-ролла от парня из бедной семьи до мировой звезды.

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"Я знал, что не смогу снять этот фильм, если не найду полностью соответствующего актера, — говорит режиссер Баз Лурманн. — Он должен повторить и уникальный голос Элвиса, и его естественную энергетику. Впервые я увидел Остина Батлера на Бродвее. На прослушивании меня поразило, насколько он органичен в роли Элвиса, как точно передает дух одного из величайших музыкантов мира."

Жену певца Присциллу сыграет австралийская актриса Оливия Деджонг. Снялась в фильмах ужасов "Визит" 2015-го и "Смотри по сторонам" 2016-го.

В фильме также расскажут об отношениях Элвиса с его менеджером Томом Паркером. Эта роль досталась американскому актеру Тому Хэнкс.

Режиссер байопика — австралиец Баз Лурманн. За "Мулен Руж!" 2001 стал номинантом премии "Оскар". Его последний фильм "Великий Гэтсби" вышел в 2013 году.

Съемки начнут в следующем году в штате Квинсленд, Австралия.

Бывшая жена Элвиса Присцилла Пресли сказала журналистам американского издания The Blast, что в роли экранной жены музыканта хотела видеть певицу Лану Дель Рей.

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