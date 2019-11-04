Гарет Джонс и Питер Джексон: новое британское кино покажут в Киеве

Автор: imdb.com Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон отреставрировал и перевел в цвет более 100 часов кинохроники Первой мировой войны. Часть материала вошла в документальный фильм "Они никогда не станут старше". Ленту покажут на фестивале "Новое британское кино" в Киеве

6 фильмов вошли в программу 19-го фестиваля "Новое британское кино". Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 28 ноября по 4 декабря.

Фильмом открытия станет историческая драма о Голодоморе 1932-1933 годов "Цена правды" совместного производства Украины, Польши и Великобритании. Действие происходит в 1933-м. Валлийский журналист, советник британского премьер-министра Гарет Джонс приехал в Советский Союз. Расследует преступления сталинского режима. Первым в западной прессе заявляет об искусственном характере голода в Украине, по сюжету.

Главную роль сыграл английский актер Джеймс Нортон. Мировая премьера состоялась в основном конкурсе 69-го Берлинского кинофестиваля.

Режиссер ленты полька Агнешка Холланд, трехкратная номинантка на премию "Оскар", станет почетной гостьей мероприятия.

В программу "Нового британского кино" вошла драма "Вас не было на месте" Кена Лоуча. Бывший строитель, отец двоих детей не может выбраться из долгов. Семья живет на съемных квартирах в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. У местной фирмы арендует фургон, начинает работать водителем доставки. Но влезает в очередной долг, по сюжету.

Фильм участвовал в основном конкурсе 72-го Каннского кинофестиваля.

Также покажут документальную ленту "Они никогда не станут старше" новозеландского режиссера Питера Джексона. В прошлом году он отреставрировал, колоризировал и озвучил кинохронику Первой мировой войны к 100-летию ее завершения. В основу картины легли кадры из архива Имперского военного музея в Лондоне и аудио из архива телерадиовещательной компании BBC. Творческая группа исследовала 600 часов интервью с 200 ветеранами и 100 часов съемок на черно-белую пленку.

Другие премьеры фестиваля: научно-фантастическая драма "Малыш Джо", документальный фильм "Диего Марадона", мелодрама "Только ты".

Все ленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

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Фестиваль "Новое британское кино" организовывают Британский совет в Украине и кинокомпания "Артхаус Трафик". Проводится с 2001 года. За время существования в рамках мероприятия состоялись украинские премьеры более чем 70 фильмов.