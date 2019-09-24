Журналист разоблачает правду о сталинских преступлениях и "советской утопии" в украинском фильме "Цена правды"

Журналист Гарет Джонс пытался разоблачить преступления Советского Союза. Фото: кадр с фильма

Вышел официальный трейлер исторического триллера "Цена правды - история о журналисте Гарете Джонсе", который пытался разоблачить правду о сталинских преступлениях.

Промо-ролик появился на YouTube-канале FILM.UA Group.

По сюжету в 1933 году уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование.

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Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании выступил номинантом на премию Оскар. Ленту снимали на территории Украины, Польши и Шотландии.

"Фильм" Цена правды "- это мощный и невероятно важный для украинского и мирового зрителя фильм. Ведь в эпоху информационных фейков и постправды мы должны прежде всего сами оставаться настоящими и стремиться к истине, как это делал главный герой - Гарет Джонс", - прокомментировал продюсер ленты Егор Олесов.

Украинская премьера исторического триллера запланирована на 28 ноября 2019 года.

Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" откроет кинофестиваль в Люксембурге. Картина откроет CinEast Festival впервые в истории отечественного кино.