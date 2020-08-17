Галереи работают как бизнес, имеют много обязательств - организатор международного арт-ярмарка

Автор: facebook.com Международный арт-ярмарок Kyiv Art Fair в этом году пройдет онлайн. Продлится с 20 августа до 31 октября

Международный арт-ярмарок Kyiv Art Fair пройдет в цифровом формате с 20 августа по 31 октября. Кроме видео-презентаций галерей, запланированы лекции приглашенных мировых экспертов, дискуссионная программа, кинопоказы и перформансы. Ярмарок будет проходить на сайте Kyiv Art Week. О его особенностях рассказала художественный директор Мария Вторушина.

Как будет выглядеть виртуальный арт-ярмарок?

- Мы создаем цифровое пространство, которое полностью дублирует то, как бы выглядела ярмарка в реальности. В пространстве киевского выставочного центра "Парковый". Там виртуально будут размещены работы художников, будут проходить лекции, кинопоказы, перформансы. Цифровой формат дает нам больше возможностей для экспериментов. Мы можем быстро изменить экспозицию или делать такие вещи, которые противоречат законам физики. Инсталляции, которые технически невозможно реализовать в реальности.

20 августа мы представляем саму экспозицию. Это стенды 25 галерей, где все работы продаются. Человек может зайти по ссылке на страницу галереи, позвонить и купить то, что ему понравилось. Арт-ярмарок продлится до 31 октября. Еженедельно будет проходить какое-то событие онлайн - лекция, встреча с галеристом, дискуссия.

Реализован ли уже в мире подобный опыт продажи произведений искусства онлайн?

- На международном ярмарке Art Basel, который в июне проходил онлайн, за 5миллионов долларов продали работу The Press of Democracy афроамериканского художника Марка Брэдфорда. Это рекорд интернет-продаж на арт-рынке. Недавно был Untitled Art Fair- первый полностью цифровой ярмарок, который в виртуальном пространстве дублировал часть одного из павильонов Майами. Мы пошли таким же путем.

Мне этот формат нравится - он инклюзивный и экологичный. Обычно на организацию таких событий нужно много ресурсов - перелеты участников, строительство. И все это на три дня.

Думаю, когда карантин завершится, оффлайн события вернутся. Но определенная роскошь, которая существовала, отпадет. События будут происходить в облегченной формате. Надеюсь, что больше внимания будет уделяться непосредственно презентации искусства, чем визуальным понтам.

Как чувствует себя международный арт-рынок?

- Все зависит от региона. В странах, где он не настроен, люди пытаются жульничать, давить на то, что сейчас кризис и надо занижать цены, чтобы поддержать художника. Но по факту хотят просто продать. В постсоветском пространстве действует такая неприятная модель. Крупные же арт ярмарки стараются держать цены.

Как и любая биржа, арт-рынок связан не только собственно с рыночным обменом, то есть покупкой и продажей работ. Но и с тем, как государство финансирует крупные культурные мероприятия. Как проходят значимые события - Венецианское биеннале, Манифест. Они задают тренды, не являются рыночным выставками. Когда нарушаются процессы на этих выставках, перестраивается рынок. Еще рано говорить, как это повлияет. Но изменилось все. Масштабные выставки перенеслись, и оборот денег изменился. Есть государства, которые финансируют культуру, там рынок живет за счет обмена информацией. Художники вовлечены, продолжают работать, галереи ищут альтернативные способы реализации работ. И в этих странах все более или менее в порядке. Возможно, дорогие предметы меньше продаются, но сам арт-рынок продолжает функционировать.

Что происходит во время карантина с украинским арт рынком?

- Он просел. За счет того, что все государственные средства на культуру постарались максимально урезать, перевести в другие сферы. Естественно, что галерея живет не только за счет продаж, но и за счет других проектов. И этот процесс фактически полностью заморожен.

Какая тема нынешнего Kyiv Art Fair?

- Лозунг ярмарки - Shaping the new art-scene (Формируя новую арт-сцену). Мы хотим дать возможность показать свои работы самоорганизованным объединением, которыми управляют сами художники. У нас их будет минимум пять. Это киевские "Хлебзавод", Apartment 14, ивано-франковский "Чеч", одесский "Музеон", луцкая "Платформа визуальных стратегий". Еще до карантина мы сделали пять бюджетных мест для бесплатного участия таких галерей. Сейчас все участие бесплатное, и их может быть больше. Галереи работают как бизнес, имеют много обязательств, не всегда успевают сделать экспериментальные живые проекты. А художники могут себе это позволить. Все самые интересные процессы в искусстве в последнее время проявляются в таких самоорганизующихся сообществах, потому что они не заточены на коммерцию, концентрируются на обмене идеями. Это постоянное живое обсуждение, эксперименты, поездки в разные страны на резиденции, откуда художники привозят опыт других стран.

У каждого объединения есть своя фишка. Например, Apartment 14 находится в трехкомнатной квартире на Троещине, и художники, которые там выставляются, работают с темами постсоветского и тоталитарного наследия. А "Хлебзавод" организовывал собственное биеннале, посвященное хлебу, на Подоле. В Украине такие объединения находятся на периферии рыночных отношений. И мы предложили им интеграцию. Чтобы они могли в рыночные отношения включиться, продавать свои работы и вместе с тем представить свои практики широкой общественности. Обычно это камерные сообщества. Они как научно-исследовательские центры, сделанные художниками для художников и профессионалов.

В нашем ярмарке принимают участие галереи из Украины, Польши, Германии, Франции.

Какова цель арт-ярмарка?

- Формирование рынка и отработка нового формата. Нам всем придется существовать в этом формате, карантин просто это форсировал. Все будет происходить онлайн. Рынок и его механизмы также должны переходить в цифровую среду. Наша цель - отработать систему онлайн-продаж на рынке и дать возможность людям попробовать интегрироваться, поэкспериментировать и адаптироваться к новому положению вещей. В общем наша миссия - развитие арт-рынка, в этом году мы проводим единственное такое масштабное событие в Украине.

Заметили ли вы новые тренды в искусстве?

- На ярмарке представляют много работ, которые были сделаны за период изоляции, во время карантина. У них более лирические и камерные сюжеты. Многие художники обращаются к традиционной технике - живопись, графика, керамика. Все были изолированы в кругу семьи, дома. Изменился уклад жизни, и с новыми медиа, думаю, у художников не было настроения работать. Немало работ сделаны вручную, тонко, с отсылкой к эстетике 1960-х. Изменился масштаб высказывания: пропал пафос, желание эпатировать, размышления на глобальные темы. Все сфокусировались на себе, проживании своих состояний, взаимоотношениях с близкими людьми.

Что будет в программе, кроме презентации произведений художников?

- Мы проводим образовательную программу арт-ярмарки под названием "Искусство = Капитал". Она посвящена отношениям искусства и денег. Эта формула принадлежит художнику Йозефу Бойсу. Он провозглашал утопическую идею, что настоящим капиталом является искусство. В нашем обществе господствует представление, что есть искусство коммерческое и есть искусство смыслообразующее. И это два разных полюса. Но на самом деле они связаны, функционируют вместе. Во время дискуссий хотим найти точки соприкосновения между рынком и искусством, который делается не для рынка. Это интересная тема. В художественной среде она обычно провоцирует конфликты или разногласия. Предлагаем это обсудить людям с разными взглядами на эти вещи.

Во время арт-ярмарки будут перфомансы и кинопоказы. Художница Алевтина Кахидзе готовит постановку в формате читки по собственной пьесе. Написала ее по мотивам онлайн-дискуссии "Хіба ревуть митці, як ясла повні", с участием художников и галериста Евгения Карася, который устроил онлайн-ярмарка Сіль-Соль на Facebook. Покажем семь фильмов художников, которые делались во время резиденции "Изоляции" совместно с КиевПрайд. Например, Женя Коршунов снял скандальный ролик о казаках-геях. Представляет его специально на Kyiv Art Fair.

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С 20 по 25 августа во дворе Софии Киевской пройдет третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Всего запланировано около 40 событий, большинство из которых будет транслироваться онлайн. Музыкальные концерты посвящены украинским выдающимся композиторам - Борису Лятошинскому, Валентину Сильвестрову, Мирославу Скорику, а также скрипачу Богодару Которовичу. Визуальная программа представлена художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, проектами, объединяющими визуальное искусство с новейшими технологиями. На фестивале состоится премьера перформанса режиссера Олега Липцина по поэтическому сборнику лауреата Шевченковской премии 2020 Марианны Кияновской "Бабий Яр. Голосами", в котором, помимо профессиональных актеров, примут участие обычные люди, которых коснулась эта тема. Также запланирована интерактивная программа для детей, беседы под ясенем и литературные встречи с участием Ирины Цилык, Сергея Жадана, Екатерины Калитко, Артема Чеха.