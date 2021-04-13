Фронтвумен группы Vivienne Mort выпустит сольный альбом

 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 216
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 72
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 378
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 945
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3789
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Фото
Все фото
10
21
6
5
4
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Видео
Все видео
Украинцы пробрались на засекреченный военный объект России
Украинцы пробрались на засекреченный военный объект России
Конь-волонтер помогает животным и людям на фронте
Конь-волонтер помогает животным и людям на фронте
"Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки
"Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 144
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 19:23

Фронтвумен группы Vivienne Mort выпустит сольный альбом

  Комментировать
Фронтвумен группы Vivienne Mort выпустит сольный альбом
Фронтвумен группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина анонсировала сольный альбом. Фото: Facebook

Фронтвумен группы Vivienne Mort, которая в 2019 году прекратила свое существование, Даниэла Заюшкина анонсировала сольный альбом.

"Относительно планов, то последние два года у меня было достаточно времени на размышления и переосмысления. У меня накопилось много песен. Сейчас я занимаюсь тем, что ищу для них органическое звучание. Получается, что я работаю над новым альбомом. Не могу сказать дату, когда его ждать, но гарантирую, что он выйдет, как только будет готов", - рассказала артистка на" Радио-Проминь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки

В 2019 году Vivienne Mort объявили прощальный тур "Конец первой главы", но из-за введения карантина до сих пор не смогли его осуществить.

Группа Vivienne Mort распалась, но недавно передала привет из прошлого. Выпустили песню "Вечер", написанную 9 лет назад в Крыму. Песню играли на концертах, но не выпускали официально.

"Эту песню я написала в Крыму, давно, 9 лет назад. В воспоминаниях она выглядит так: сумерки, когда все цвета потускнели, но их еще можно различить; когда фиолетовый - это фиолетовый (эти полевые цветы), а кипарисы темно-зеленые, и из-за природы выглядит часть старинной архитектуры Крыма. Пахнет хвоей, я покупаю в торговой палатке с камнями браслет и кулон с "кошачьего глаза" и забываю, что лето может закончиться, потому что только летом я и могу жить, а впереди много тайн, но я их не боюсь, мне радостно", - говорит Даниэла Заюшкина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фронтвумен группы Vivienne Mort выпустит сольный альбом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13644
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9468
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7911
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4662
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4383
Культура
Объявили звезд, которые будут вручать "Оскар"
Объявили звезд, которые будут вручать "Оскар" Просмотров: 45
Украинцы пробрались на засекреченный военный объект России
Украинцы пробрались на засекреченный военный объект России
 Просмотров: 648
Конь-волонтер помогает животным и людям на фронте
Конь-волонтер помогает животным и людям на фронте
5
 Просмотров: 216
"Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки
"Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки
 Просмотров: 216
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 88
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть