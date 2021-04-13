Фронтвумен группы Vivienne Mort выпустит сольный альбом

Фронтвумен группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина анонсировала сольный альбом. Фото: Facebook

Фронтвумен группы Vivienne Mort, которая в 2019 году прекратила свое существование, Даниэла Заюшкина анонсировала сольный альбом.

"Относительно планов, то последние два года у меня было достаточно времени на размышления и переосмысления. У меня накопилось много песен. Сейчас я занимаюсь тем, что ищу для них органическое звучание. Получается, что я работаю над новым альбомом. Не могу сказать дату, когда его ждать, но гарантирую, что он выйдет, как только будет готов", - рассказала артистка на" Радио-Проминь".

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В 2019 году Vivienne Mort объявили прощальный тур "Конец первой главы", но из-за введения карантина до сих пор не смогли его осуществить.

Группа Vivienne Mort распалась, но недавно передала привет из прошлого. Выпустили песню "Вечер", написанную 9 лет назад в Крыму. Песню играли на концертах, но не выпускали официально. "Эту песню я написала в Крыму, давно, 9 лет назад. В воспоминаниях она выглядит так: сумерки, когда все цвета потускнели, но их еще можно различить; когда фиолетовый - это фиолетовый (эти полевые цветы), а кипарисы темно-зеленые, и из-за природы выглядит часть старинной архитектуры Крыма. Пахнет хвоей, я покупаю в торговой палатке с камнями браслет и кулон с "кошачьего глаза" и забываю, что лето может закончиться, потому что только летом я и могу жить, а впереди много тайн, но я их не боюсь, мне радостно", - говорит Даниэла Заюшкина.