Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге

Sophi Lozina представила трек "Все фотки сожгла". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Музыкант и певица Sophi Lozina выпустила сингл "Все фотки сожгла". Финалистка детского Евровидения выступила автором музыки и текста.

У трека современное звучание с эксцентричными мотивами.

"Новый трек – это новая я. Хочу, чтобы люди осознавали, что в нашем обществе молодому поколению иногда нужна помощь. "Все фотки сожгла" - это о побеге внутреннем и физическом", - прокомментировала певица.

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В сингле она рассказывает о вынужденном бегстве, которое главная героиня этой истории совершила из-за негатива в жизни.

Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай". Режиссером выступила Валерия Мазур. Как отметили в описании под видео на YouTube, этот трек посвящен разочарованным в собственных отношениях женщинам.