Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии

Картину создавали почти 4 года. Фото: facebook.com/goEastFF

Документальный фильм "Цей дощ ніколи не скінчиться" режиссера Алины Горловой завоевал главную награду на международном кинофестивале goEast в Висбадене.

Лента получила "Золотую лилию" за лучший фильм, сообщает пресс-служба Госкино.

"Показ фильма и победа на фестивале в Германии для нас важны, ведь часть фильма снималась именно в этой стране. Более того, атмосфера goEast поощряет к диалогу, который нам сейчас нужен. Уникальность этого фестиваля заключается в фокусе на восточноевропейское кино. Цель фестиваля - познакомить зрителей Западной Европы с кинематографом нашего региона и благодаря этому создать диалог между аудиторией и режиссерами, а также между участниками фестиваля", - отметила режиссер фильма.

Лента рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе устойчивое будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер "Красного Креста". После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

Картину создавали почти четыре года. В прошлом году она победила в конкурсе дебютов на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды. Фильм является общим продуктом Украины, Латвии, Германии и Катара. Он был профинансирован Государственным агентством Украины по вопросам кино, Латвийским киноцентром, фондами IDFA Bertha Fund и Doha Film Institute.

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