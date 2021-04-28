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среда, 28 апреля 2021 13:21

Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии

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Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Картину создавали почти 4 года. Фото: facebook.com/goEastFF

Документальный фильм "Цей дощ ніколи не скінчиться" режиссера Алины Горловой завоевал главную награду на международном кинофестивале goEast в Висбадене.

Лента получила "Золотую лилию" за лучший фильм, сообщает пресс-служба Госкино.

"Показ фильма и победа на фестивале в Германии для нас важны, ведь часть фильма снималась именно в этой стране. Более того, атмосфера goEast поощряет к диалогу, который нам сейчас нужен. Уникальность этого фестиваля заключается в фокусе на восточноевропейское кино. Цель фестиваля - познакомить зрителей Западной Европы с кинематографом нашего региона и благодаря этому создать диалог между аудиторией и режиссерами, а также между участниками фестиваля", - отметила режиссер фильма.

Лента рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе устойчивое будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер "Красного Креста". После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

Картину создавали почти четыре года. В прошлом году она победила в конкурсе дебютов на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды. Фильм является общим продуктом Украины, Латвии, Германии и Катара. Он был профинансирован Государственным агентством Украины по вопросам кино, Латвийским киноцентром, фондами IDFA Bertha Fund и Doha Film Institute.

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С 26 марта по 4 апреля онлайн проходил 18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Gazeta.ua предлагает пятерку интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание.

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