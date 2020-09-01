Фильм об оккупированнном Луганске вышел в прокат

Актриса Марина Кошкина в драме "Забытые" играет учительницу в оккупированном Луганске. Ее мужа воплотил Василий Кухарский. Фильм показывают в кинотеатрах с 3 августа. Фото: facebook.com

Драма режиссера Дарьи Онищенко "Забытые" о жизни в оккупированном Луганске вышла в прокат 3 сентября.

Главная героиня - учительница украинского языка 30-летняя Нина. Хочет покинуть оккупированный Луганск. Андрей - 17-летний ученик школы, где работает Нина. Его родители погибли. На школьной крыше вывешивает украинский флаг. Нина, рискуя жизнью, заступается за парня. Постепенно между ними зарождаются чувства. Изменяет мужу, который зарабатывает мелкой контрабандой. Когда появляется возможность переехать в свободную Украину, Нина уже не уверена, что хочет покидать Андрея и Луганск, по сюжету.

"Когда война разрушает все вокруг: узнаваемые пейзажи, знакомых людей, привычную жизнь – остается сжать кулаки и не дать разрушить себя. Эта борьба объединила Нину и Андрея. Страсть, вспыхнувшая между ними – оружие против всего безумия, которое происходит вокруг. События фильма – это не только хроники настоящего. Это актуальная попытка разобраться в том, на что способна любовь", - говорится в анонсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

Частью ленты является видеоперформанс художницы Марии Куликовской. Собственноручно расстреляла 6 фигур-слепков, созданных в процессе снятия форм с ее тела и отлитых в баллистическом мыле, и сыграла роль пропагандистской журналистки. Эта сцена воспроизводит реальные события, которые произошли в 2014 году со скульптурами художницы на территории захваченного боевиками арт-центра современного искусства "Изоляция" в Донецке. Работы были использованы как мишени и расстреляны для визуализации того, что "будет с теми, кто не согласен с моралью и принципами Д/ЛНР".

Мировая премьера "Забытых" состоялась в октябре 2019-го на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы "1-2", где фильм отметили Специальной премией жюри. В Украине драму впервые показали на открытии 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" 22 августа.

Лента снята в копродукции Украины и Швейцарии, при поддержке Министерства культуры Украины и Федерального управления культуры Швейцарии.

"В основу сценария легли истории реальных людей, - говорит режиссер "Забытых" Дарья Онищенко. - Когда объявили о начале работы над лентой, мне начали писать украинские патриоты с оккупированных территорий. Даже на съемочной площадке у нас были те, кто побывал в АТО. Главная героиня - актриса Марина Кошкина - родом из Луганщины. "Забытые" - это попытка как-то противостоять российской пропаганде. Попытка напомнить Украине, что на оккупированных территориях есть люди, за которых стоит бороться. Фильм ориентирован на европейскую публику, которая очень мало знает о войне на Донбассе. Она исчезла из их новостных лент. Даже в Украине многие с радостью забыли бы, что война продолжается и продолжает разрушать человеческие жизни".