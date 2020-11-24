Фильм о Стусе покажут на большом экране в Киеве

Автор: facebook.com Документальная лента "Ваш Василий" охватывает последние 20 лет жизни Василия Стуса. Кино можно посмотреть с 3 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень"

Документальный фильм о жизни поэта Василия Стуса "Ваш Василий" будут показывать в столичном кинотеатре "Жовтень" с 3 декабря. Режиссеры - Александр Авшаров и Светлана Рудюк.

Лента построена на отрывках из стихотворений, дневников, писем, выступлений и фрагментов из допросов. В кадре о Стусе рассказывают его родные - сестра Мария и сын Дмитрий, а также единомышленники и товарищи.

"Василий Стус мечтал заниматься литературой, а не политикой, быть известным поэтом, а не диссидентом. Но действия советских спецслужб и КПСС подтолкнули его к точке невозврата", - говорится в синопсисе.

"Ваш Василий" - так поэт подписывал свои письма родным и друзьям из заключения. По словам авторов, название актуализирует главный вопрос картины - почему и как Стус стал "принадлежать" не родным, а окружающим, не себе, а миру.

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Премьера состоялась в августе на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Специально для ленты на основе рукописей Стуса создали шрифт, который воссоздает его почерк. По случаю премьеры творческая команда выложила шрифт в сеть для свободного использования.

Для фильма записали современные аранжировки любимой музыки Стуса и стихов, прочитанных им лично в 1970-х годах. Главной темой стал трек львовского рэпера Степана Бурбана на стихотворение Стуса "Ще й до жнив не дожив". В видеоряд вошли кадры из картин "Ваш Василий", "Просветлой дороги свеча черная" 1992 года и "Тени забытых предков" 1965-го.

"Использовали прямую речь, будто поэт рассказывает свою историю, - говорит автор сценария и сорежиссер фильма "Ваш Василий" Светлана Рудюк. - Фрагменты озвучил актер столичного театра Франко Ярослав Гуревич. Такой подход - попытка современного киноязыка. Чтобы зритель воспринимал Стуса как своего ровесника, с которым можно выпить кофе и пообщаться. Ключевой была работа с архивами. Изучили все шесть томов уголовного дела Стуса. Прочитала его письма к близким. Поэт почти все описывал в дневниках, старался как можно больше информации оставить о себе".