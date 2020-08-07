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пятница, 07 августа 2020 12:35

Фильм о мальчике из Донбасса номинирован на премию "Эмми"

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Фильм о мальчике из Донбасса номинирован на премию &quot;Эмми&quot;
Сюжет ленты рассказывает об одном годе из жизни 10-летнего мальчика Олега. Фото: https://unsplash.com/

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" о мальчике, который живет в прифронтовом Гнутово Донецкой области, номинировали на престижную американскую награду "Эмми". Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Сюжет рассказывает о годе жизни 10-летнего мальчика Олега. Он живет вместе с бабушкой в ​​поселке Гнутово Донецкой области. После начала боевых действий на Донбассе они остаются в Гнутово. В фильме показано, как на ребенка влияет жизнь в зоне военных действий.

Режиссером документального кино стал датчанин Саймон Леренг. Фильм "Удаленный лай собак" номинирован в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". Победителей объявят 20-21 сентября в США.

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Над документальной кинокартиной совместного производства Дании, Швеции и Финляндии работали с 2015-го по 2017 год.

Фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о войне на Донбассе будет представлять Украину на 77-м Венецианском международном кинофестивале. Пройдет с 2 по 12 сентября на итальянском острове Лидо.

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07
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