Фильм о мальчике из Донбасса номинирован на премию "Эмми"

Сюжет ленты рассказывает об одном годе из жизни 10-летнего мальчика Олега. Фото: https://unsplash.com/

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" о мальчике, который живет в прифронтовом Гнутово Донецкой области, номинировали на престижную американскую награду "Эмми". Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Сюжет рассказывает о годе жизни 10-летнего мальчика Олега. Он живет вместе с бабушкой в ​​поселке Гнутово Донецкой области. После начала боевых действий на Донбассе они остаются в Гнутово. В фильме показано, как на ребенка влияет жизнь в зоне военных действий.

Режиссером документального кино стал датчанин Саймон Леренг. Фильм "Удаленный лай собак" номинирован в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". Победителей объявят 20-21 сентября в США.

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Над документальной кинокартиной совместного производства Дании, Швеции и Финляндии работали с 2015-го по 2017 год.

Фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о войне на Донбассе будет представлять Украину на 77-м Венецианском международном кинофестивале. Пройдет с 2 по 12 сентября на итальянском острове Лидо.