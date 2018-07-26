Фильм "Брама" выходит в украинский прокат

В украинский прокат выходит фильм режиссера Владимира Тихого "Брама" Фото: Facebook

Сегодня в украинский прокат выходит фильм режиссера Владимира Тихого "Брама".

"Брама" - это экранизация пьесы украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

Лента рассказывает о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения. Председательствует в ней баба Прися, которая дружит с русалками, поедает галлюциногенные грибы и когда-то во времена войны зарезала двенадцати эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и болезненная дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренную жизнь заканчивается - баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

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Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Тубольцев и Дмитрий Ярошенко.

Снимали фильм "Брама" в селе Лучанки Овручского района Житомирской области. Это зона частичного отселения.

Режиссер Владимир Тихий рассказал журналу "Країна" о работе над фильмом "Брама"