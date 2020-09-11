Фестиваль "Молодость" сохранил главное свое качество - кинокритик

Автор: imdb.com Лента "Двое" итальянского режиссера Филиппо Менегетти получила приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий 49-го кинофестиваля "Молодость". Рассказывает о двух пенсионерках, которые десятилетиями скрывали свою любовь

Около 60 фильмов посмотрел кинокритик Александр Гусев на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Поделился впечатлениями от мероприятия и назвал самые интересные премьеры, пишет журнал "Країна".

"В этом году на "Молодости" почти не показывали нашумевших фильмов, хотя и были ожидаемые, - говорит Гусев. - Например, работа Романа Балаяна "Мы. Мы рядом" о хирурге, крестник которого умер во время операции. И "Забытые" Дарьи Онищенко - об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске.

Из украинских премьер также выделю две документалки - "Поезд Киев - Война" Корнея Грицюка. Из многоголосия персонажей рождается картина событий на Донбассе. Со всеми противоречиями, гневом, глупостью, невежеством, а также самопожертвованием и способностью прощать. И "Зарваница" Яремы Малащука и Романа Химея о том, как паломничество к святыне растворяется в житейских проблемах, но наше стремление к обретению чего-то святого никогда в полной мере не заслоняется.

Конкурсные ленты были в основном "котами в мешках". Фестиваль как раз и интересен возможностью открыть что-то неожиданное, расширить горизонты. Несмотря на смутное и тревожное время, а также перенос и проблемы с финансированием, "Молодость" сохраняет главное свое качество - умение выбирать хорошую программу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм "Тайное укрытие" выиграл Национальный конкурс фестиваля "Молодость"

Приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий получил фильм "Двое" итальянского режиссера Филиппо Менегетти.

"Это кино о двух лесбиянках, которые всю жизнь скрывали свою связь. На склоне лет решили путешествовать. Но у одной семья. Она не хочет ранить близких", - рассказывает Гусев.

"Критики и зрители крайне редко сходятся в любви к какому-то фильму. Но эта работа не может не понравиться. Главная особенность - универсальность. Тема понятная, независимо от отношения к ориентации. Речь идет о попытках реализовать свои желания и при этом не обидеть родных. О том, что должны учиться отпускать близких, позволять им быть теми, кем они являются на самом деле. И в то же время о том, что должны и сами освобождаться от влияния окружения.

Кино особенно актуально во времена карантина, когда мы заперты в четырех стенах и постоянно находимся с семьей. Из-за этого неизбежно обостряются нерешенные конфликты, мировоззренческие разногласия".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 10 сентября.

262 фильмы из 60 стран показали на 49-й "Молодости". Проходил в столице 22-30 августа. Премьеры прошли в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов. Гран-при по $5 тыс. награды получили ленты "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро из Канады. Всего вручили 26 наград.