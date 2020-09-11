Фестиваль "Молодость" сохранил главное свое качество - кинокритик

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 738
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 612
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1494
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1161
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 549
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 657
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
29
14
6
3
Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине
Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
В бывшем трамвайном депо показали спектакль о Стусе
В бывшем трамвайном депо показали спектакль о Стусе
&quot;Сказки Украины&quot; посмотрели 11 тысяч зрителей
"Сказки Украины" посмотрели 11 тысяч зрителей
На День Независимости мы получили модернизированный &quot;Голубой огонек&quot; - музыкальный критик
На День Независимости мы получили модернизированный "Голубой огонек" - музыкальный критик
Видео
Все видео
Репрессивная машина выбрала Стуса как показательного мученика - режиссер фильма "Ваш Василий"
Репрессивная машина выбрала Стуса как показательного мученика - режиссер фильма "Ваш Василий"
В Швеции отметили арт-инсталляцию, посвященную Голодомору
В Швеции отметили арт-инсталляцию, посвященную Голодомору
В Украину впервые приедет культовая металл-группа
В Украину впервые приедет культовая металл-группа
В фильме "Схрон" хотели передать окопную правду - режиссер
В фильме "Схрон" хотели передать окопную правду - режиссер
Назвали лучшие украинские и зарубежные мультфильмы года
Назвали лучшие украинские и зарубежные мультфильмы года
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2358
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10017
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 225
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
суббота, 12 сентября 2020 00:45

Фестиваль "Молодость" сохранил главное свое качество - кинокритик

  Комментировать
Автор: imdb.com
  Лента "Двое" итальянского режиссера Филиппо Менегетти получила приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий 49-го кинофестиваля "Молодость". Рассказывает о двух пенсионерках, которые десятилетиями скрывали свою любовь
Лента "Двое" итальянского режиссера Филиппо Менегетти получила приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий 49-го кинофестиваля "Молодость". Рассказывает о двух пенсионерках, которые десятилетиями скрывали свою любовь

Около 60 фильмов посмотрел кинокритик Александр Гусев на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Поделился впечатлениями от мероприятия и назвал самые интересные премьеры, пишет журнал "Країна".

"В этом году на "Молодости" почти не показывали нашумевших фильмов, хотя и были ожидаемые, - говорит Гусев. - Например, работа Романа Балаяна "Мы. Мы рядом" о хирурге, крестник которого умер во время операции. И "Забытые" Дарьи Онищенко - об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске.

Из украинских премьер также выделю две документалки - "Поезд Киев - Война" Корнея Грицюка. Из многоголосия персонажей рождается картина событий на Донбассе. Со всеми противоречиями, гневом, глупостью, невежеством, а также самопожертвованием и способностью прощать. И "Зарваница" Яремы Малащука и Романа Химея о том, как паломничество к святыне растворяется в житейских проблемах, но наше стремление к обретению чего-то святого никогда в полной мере не заслоняется.

Конкурсные ленты были в основном "котами в мешках". Фестиваль как раз и интересен возможностью открыть что-то неожиданное, расширить горизонты. Несмотря на смутное и тревожное время, а также перенос и проблемы с финансированием, "Молодость" сохраняет главное свое качество - умение выбирать хорошую программу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм "Тайное укрытие" выиграл Национальный конкурс фестиваля "Молодость"

Приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий получил фильм "Двое" итальянского режиссера Филиппо Менегетти.

"Это кино о двух лесбиянках, которые всю жизнь скрывали свою связь. На склоне лет решили путешествовать. Но у одной семья. Она не хочет ранить близких", - рассказывает Гусев.

"Критики и зрители крайне редко сходятся в любви к какому-то фильму. Но эта работа не может не понравиться. Главная особенность - универсальность. Тема понятная, независимо от отношения к ориентации. Речь идет о попытках реализовать свои желания и при этом не обидеть родных. О том, что должны учиться отпускать близких, позволять им быть теми, кем они являются на самом деле. И в то же время о том, что должны и сами освобождаться от влияния окружения.

Кино особенно актуально во времена карантина, когда мы заперты в четырех стенах и постоянно находимся с семьей. Из-за этого неизбежно обостряются нерешенные конфликты, мировоззренческие разногласия".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 10 сентября.

262 фильмы из 60 стран показали на 49-й "Молодости". Проходил в столице 22-30 августа. Премьеры прошли в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов.

Гран-при по $5 тыс. награды получили ленты "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро из Канады. Всего вручили 26 наград.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фестиваль "Молодость" сохранил главное свое качество - кинокритик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 10602
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 7632
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 7443
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 7353
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 7092
Культура
Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине
Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине
9
 Просмотров: 702
Основали крупнейший украинский профессиональный хор
Основали крупнейший украинский профессиональный хор
 Просмотров: 90
Репрессивная машина выбрала Стуса как показательного мученика - режиссер фильма "Ваш Василий"
Репрессивная машина выбрала Стуса как показательного мученика - режиссер фильма "Ваш Василий"
 Просмотров: 117
Netflix разрабатывает украинский интерфейс
Netflix разрабатывает украинский интерфейс Просмотров: 144
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
29
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
10
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
7
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
4
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
Голосов: 367
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua