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вторник, 14 мая 2019 07:31

Евровидение-2019: сегодня определят первых финалистов конкурса

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Евровидение-2019: сегодня определят первых финалистов конкурса
14 мая состоится первый полуфинал музыкального конкурса. Фото: radiosvoboda.org

Сегодня в Выставочном центре Тель-Авива состоится первый полуфинал международного конкурса Евровидение-2019. Только 10 из 17 участников шоу получат путевку в финал.

Шоу откроет выступление певицы Тамтамы с Кипра. Также в этот вечер выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

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Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники конкурса из Израиля, Франции и Испании. Представители этих стран, а также Великобритании, Германии и Италии проходят в финал автоматически Израиль - как страна победитель прошлого конкурса, остальные составляют "Большую пятерку" основателей Евровидения.

Официальная церемония открытия Евровидения-2019

Евровидение 2019 состоится в столице Израиля Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса пройдет 14 мая, второй - 16 мая, а финал, где определится победитель конкурса, - 18 мая. Украина не будет выступать на Евровидении-2019. НОТУ не смогла договориться с победительницей национального отбора MARUV.

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Дата
14
мая

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

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