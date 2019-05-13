Евровидение 2019: кто примет участие в первом полуфинале

"Евровидение 2019" состоится в столице Израиля Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса пройдет 14 мая, второй - 16 мая, а финал, где определится победитель конкурса - 18 мая.

Украина не будет выступать на "Евровидении-2019". НСТУ не смогла договориться с победительницей национального отбора MARUV, а другие финалисты отказались представлять страну в этом году, пишет segodnya.ua

Итак, в первом полуфинале "Евровидения 2019" выступят 17 стран: Словения, Беларусь, Черногория, Кипр, Сербия, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия, Эстония, Португалия, Исландия, Грузия, Австралия, Сан-Марино, Греция, Бельгия.

Зал Краль и Гашпер Шантл - Sebi (Словения)

Автор: mattloveseurovision.com Зал Краль и Гашпер Шантл из Словении

Zala Kralj & Gašper Šantl - новый дуэт, который создали в 2017 году. До встречи оба артиста были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

Зена - Like it (Беларусь)

Автор: Cosmopolitan Зена будет представлять на конкурсе Беларусь

Зена (Зина Куприянович) родилась 17 сентября 2002 года в Минске. Будучи молодой артисткой, певица получила множество наград, в том числе первое место на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске в 2014 году. 2016 Зена была голосом Моана, главной героини в русской версии одноименного фильма Disney.

D mol - Heaven (Черногория)

Автор: Hochu.ua D mol - участники "Евровидения 2019" из Черногории

D mol - молодая черногорская вокальная группа из шести человек, которая сформировалась в частной музыкальной школе Daniel Alibabic. Наставником группы выступает Alibabic, бывший участник коллектива No Name - представителя Черногории на "Евровидении 2005" в Киеве.

Tamta - Replay (Кипр)

Автор: eschungary.hu Tamta - участник "Евровидения 2019" с Кипра

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в 22 года и приняла участие в телешоу "Греческий идол", заняв второе место. Настоящее время является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в греческой поп-музыкальной индустрии.

Невена Божович - Kruna (Сербия)

Автор: euroinvision.ru Невена Божович - участник "Евровидения 2019" из Сербии

Невена Божович будет представлять Сербию после победы в Нацотбора. Это не первый опыт участия в конкурсе, ранее она заняла третье место на детском "Евровидении 2007" и была участницей группы "My 3", которая представляла Сербию на "Евровидении 2013".

Tulia - Fire of Love (Pali się) (Польша)

Автор: kultura.onet.pl Tulia - участники "Евровидения 2019" из Польши

Depeche Mode получили известность в октябре 2017 года, когда опубликовали на своей официальной фан-странице интересную фолк-версию одного из своих главных хитов "Enjoy the Silence". Теперь будет представлять Польшу на международном конкурсе.

Йоци Папаи - Az én apám (Венгрия)

Автор: НВ Style Йоци Папаи - участник "Евровидения 2019" из Венгрии

Музыка всегда звучала в семье Йоци папа, поскольку его отец был руководителем крупного цыганского оркестра. В возрасте четырех лет он выбрал тот же путь, когда впервые взял в руки гитару, инструмент, с которым с тех пор не расстается.

Lake Malawi - Friend of a Friend (Чехия)

Автор: euroinvision.ru Lake Malawi - участники "Евровидения 2019" из Чехии

Lake Malawi - инди-поп-группа, основанная 2013 Альбертом Черны. Сначала Lake Malawi собирались реализовать за пределами Чехии, поэтому все их репертуар был на английском языке.

Даруда и Себастьян Рейман - Look Away (Финляндия)

Автор: euroinvision.ru Даруда и Себастьян Рейман - участники "Евровидения 2019" из Финляндии

Даруда является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи. В разгар трансового бума начала 2000-х годов онсоздал сингл "Песчаная буря". Этот трек стал одним из самых продаваемых танцевальных произведений в истории электронной музыки.

Виктор Крон - Storm (Эстония)

Автор: Õhtuleht Виктор Крон - участник "Евровидения 2019" из Эстонии

Виктор Крон родился 1992 года в Швеции. Вырос в музыкальной семье, его бабушка была певицей, а дедушка - скрипачом. Музыкой начал заниматься в 12 лет, когда ему подарили гитару. За два года начал петь и писать песни.

Конан Осирис - Telemoveis (Португалия)

Автор: Blitz Конан Осирис - участник "Евровидения 2019" из Португалии

Конан Осирис - псевдоним 30-летнего Тиаго Миранды. Родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки, режиссер анимационного фильма "Конан - мальчик из будущего", которым вдохновился Тиаго. Вторая половина его псевдонима, Осирис, происходит от символа возрождения и воскресения в египетской мифологии.

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Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)

Автор: ESCXTRA.com Hatari - участник "Евровидения 2019" из Исландии

Коллектив Hatari позиционирует себя как "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и с гордостью представляет Исландию на "Евровидении 2019".

Отар Немсадзе - Sul tsin iare (Грузия)

Автор: patrioty.org.ua Отар Немсадзе - участник "Евровидения 2019" из Грузии

Отар Немсадзе родился 18 июня 1989 года в городе Гори, расположенном в восточной части Грузии. В 2013 году Отар участвовал в украинском шоу "Голос страны" в команде Святослава Вакарчука.

Кейт Миллер-Хейдке - Zero Gravity (Австралия)

Автор: sputnik.by Кейт Миллер-Хейдке - участник "Евровидения 2019" из Австралии

Кейт Миллер-Хейдке - отмечена наградами певица и автор песен. Выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса. Ее последний альбом "O Vertigo" побил рекорды австралийского краудфандинга и был номинирован на премию ARIA.

Серхат - Say Na Na Na (Сан-Марино)

Автор: alleurovision.ru Серхат - участник "Евровидения 2019" из Сан-Марино

В этом году Серхат второй раз будет представлять Сан-Марино на "Евровидении". Он является опытным певцом, автором песен, музыкальным и телевизионным продюсером и все это с дипломом квалифицированного стоматолога.

Кэтрин Дуска - Better Love (Греция)

Автор: eurofestivalnews.com Кэтрин Дуска - участник "Евровидения 2019" из Греции

Кэтрин Дуска - греко-канадская певица и автор песен, живет в Афинах. Ее известный дебютный альбом Embodiment был выпущен 2016 Minos EMI/Universal Records, а 2018 ее сингл Fire Away выбрали для официальной телевизионной рекламной кампании в канадском телевидении.

Элиот - Wake up (Бельгия)

Автор: eschungary.hu Элиот - участник "Евровидения 2019" с Бельгии

Элиот будет представлять свою страну на 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве. Его песня Wake Up была написана Пьером Дюмулиним. Он приложил руку к City Lights, меланхолической поп-балладе в исполнении Бланш, которая заняла четвертое место на конкурсе "Евровидение 2017".

Букмекерские конторы внесли изменения в список фаворитов конкурса Евровидение-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве 14 мая. Прогнозы обнародовали после первых репетиций участников.