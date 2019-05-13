Евровидение 2019: кто примет участие в первом полуфинале

Итак, в первом полуфинале "Евровидения 2019" выступят 17 стран: Словения, Беларусь, Черногория, Кипр, Сербия, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия, Эстония, Португалия, Исландия, Грузия, Австралия, Сан-Марино, Греция, Бельгия.
Зал Краль и Гашпер Шантл - Sebi (Словения)
Zala Kralj & Gašper Šantl - новый дуэт, который создали в 2017 году. До встречи оба артиста были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.
Зена - Like it (Беларусь)
Зена (Зина Куприянович) родилась 17 сентября 2002 года в Минске. Будучи молодой артисткой, певица получила множество наград, в том числе первое место на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске в 2014 году. 2016 Зена была голосом Моана, главной героини в русской версии одноименного фильма Disney.
D mol - Heaven (Черногория)
D mol - молодая черногорская вокальная группа из шести человек, которая сформировалась в частной музыкальной школе Daniel Alibabic. Наставником группы выступает Alibabic, бывший участник коллектива No Name - представителя Черногории на "Евровидении 2005" в Киеве.
Tamta - Replay (Кипр)
Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в 22 года и приняла участие в телешоу "Греческий идол", заняв второе место. Настоящее время является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в греческой поп-музыкальной индустрии.
Невена Божович - Kruna (Сербия)
Невена Божович будет представлять Сербию после победы в Нацотбора. Это не первый опыт участия в конкурсе, ранее она заняла третье место на детском "Евровидении 2007" и была участницей группы "My 3", которая представляла Сербию на "Евровидении 2013".
Tulia - Fire of Love (Pali się) (Польша)
Depeche Mode получили известность в октябре 2017 года, когда опубликовали на своей официальной фан-странице интересную фолк-версию одного из своих главных хитов "Enjoy the Silence". Теперь будет представлять Польшу на международном конкурсе.
Йоци Папаи - Az én apám (Венгрия)
Музыка всегда звучала в семье Йоци папа, поскольку его отец был руководителем крупного цыганского оркестра. В возрасте четырех лет он выбрал тот же путь, когда впервые взял в руки гитару, инструмент, с которым с тех пор не расстается.
Lake Malawi - Friend of a Friend (Чехия)
Lake Malawi - инди-поп-группа, основанная 2013 Альбертом Черны. Сначала Lake Malawi собирались реализовать за пределами Чехии, поэтому все их репертуар был на английском языке.
Даруда и Себастьян Рейман - Look Away (Финляндия)
Даруда является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи. В разгар трансового бума начала 2000-х годов онсоздал сингл "Песчаная буря". Этот трек стал одним из самых продаваемых танцевальных произведений в истории электронной музыки.
Виктор Крон - Storm (Эстония)
Виктор Крон родился 1992 года в Швеции. Вырос в музыкальной семье, его бабушка была певицей, а дедушка - скрипачом. Музыкой начал заниматься в 12 лет, когда ему подарили гитару. За два года начал петь и писать песни.
Конан Осирис - Telemoveis (Португалия)
Конан Осирис - псевдоним 30-летнего Тиаго Миранды. Родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки, режиссер анимационного фильма "Конан - мальчик из будущего", которым вдохновился Тиаго. Вторая половина его псевдонима, Осирис, происходит от символа возрождения и воскресения в египетской мифологии.
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Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)
Коллектив Hatari позиционирует себя как "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и с гордостью представляет Исландию на "Евровидении 2019".
Отар Немсадзе - Sul tsin iare (Грузия)
Отар Немсадзе родился 18 июня 1989 года в городе Гори, расположенном в восточной части Грузии. В 2013 году Отар участвовал в украинском шоу "Голос страны" в команде Святослава Вакарчука.
Кейт Миллер-Хейдке - Zero Gravity (Австралия)
Кейт Миллер-Хейдке - отмечена наградами певица и автор песен. Выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса. Ее последний альбом "O Vertigo" побил рекорды австралийского краудфандинга и был номинирован на премию ARIA.
Серхат - Say Na Na Na (Сан-Марино)
В этом году Серхат второй раз будет представлять Сан-Марино на "Евровидении". Он является опытным певцом, автором песен, музыкальным и телевизионным продюсером и все это с дипломом квалифицированного стоматолога.
Кэтрин Дуска - Better Love (Греция)
Кэтрин Дуска - греко-канадская певица и автор песен, живет в Афинах. Ее известный дебютный альбом Embodiment был выпущен 2016 Minos EMI/Universal Records, а 2018 ее сингл Fire Away выбрали для официальной телевизионной рекламной кампании в канадском телевидении.
Элиот - Wake up (Бельгия)
Элиот будет представлять свою страну на 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве. Его песня Wake Up была написана Пьером Дюмулиним. Он приложил руку к City Lights, меланхолической поп-балладе в исполнении Бланш, которая заняла четвертое место на конкурсе "Евровидение 2017".
Букмекерские конторы внесли изменения в список фаворитов конкурса Евровидение-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве 14 мая. Прогнозы обнародовали после первых репетиций участников.
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