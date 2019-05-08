Объявили новых лидеров Евровидения-2019

Букмекерские конторы изменили список фаворитов Евровидения-2019. Фото: Depo.ua. Фото: Depo.ua

Букмекерские конторы внесли изменения в список фаворитов конкурса Евровидение-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве 14 мая.

Прогнозы обнародовали после первых репетиций участников, пишет obozrevatel.com.

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Так, 6 мая в пятерке лидеров были Нидерланды, Россия, Швейцария, Италия и Швеция. А уже через 2 дня к фаворитам добавился участник из Азербайджана. Он подвинул конкурсанта из Швейцарии.

Украинская звезда Верка Сердючка, которую пригласили на Евровидение-2019, активно готовится к выступлению. Она вместе с командой находится в столице Дании Копенгагене. Участвует в специальных съемках, которое организовал спонсор Евровидения, — израильская компания MyHeritage.