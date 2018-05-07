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понедельник, 07 мая 2018 04:10

Евровидение-2018: Melovin проигнорировал журналистов из России

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Евровидение-2018: Melovin проигнорировал журналистов из России
Украину на Евровидении 2018 представит певец Melovin. Фото: pogliad.ua

Представитель Украины на Евровидении Melovin демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

В Лиссабоне, где состоялось официальное открытие Евровидения-2018, по голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц, сообщает ТСН.

Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия.

Представитель Украины на "Евровидении" Melovin был очень общительный, разговаривал с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Melovin рассказал, что среди участников особенно ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеевым (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.

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6 мая в столице Португалии Лиссабона открылся 63-й международный песенный конкурс "Евровидение". Красные дорожки этого года заменили голубыми. Это потому, что тема конкурса посвящена океану.

Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец Melovin с песней Under The Ladder.

Конкурс продлится до 12 мая.

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