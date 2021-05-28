Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал

28 мая покажут выступления полуфиналистов, не прошедших в финал. Фото: Reuters

Организаторы Евровидения-2021 покажут два онлайн-концерта, что будут состоять из записей, которые участники сделали на случай отмены конкурса в офлайн-формате.

В пресс-службе Евровидения заявили, что таким своеобразным образом решили продолжить международный песенный конкурс.

28 мая покажут выступления полуфиналистов, не прошедших в финал. Тогда как 29 числа состоится аналог финала, где прозвучат записанные выступления финалистов.

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Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском городе Роттердам. Украинская группа Go_A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. На второй строчке оказалась француженка 28-летняя Барбара Прави. На третьей - швейцарец 22-летний Джон Мухарремай.