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пятница, 21 мая 2021 11:35

Евровидение 2021: объявили порядок выступлений финалистов

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Евровидение 2021: объявили порядок выступлений финалистов
Группа Go_A петь 19-ми. Фото: instagram.com/eurovision

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2021 объявили порядок выступления конкурсантов, которые попали в финал. Он состоится 22 мая.

Перечень опубликовали на сайте конкурсу. Согласно ему в финале оказались 26 участников. Среди них и конкурсанты из Украины - группа Go_A. Петь будут 19-ми.

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Подробный перечень выступлений:

1. Кипр

2. Албания

3. Израиль

4. Бельгия

5. Россия

6. Мальта

7. Португалия

8. Сербия

9. Великобритания

10. Греция

11. Швейцария

12. Исландия

13. Испания

14. Молдова

15. Германия

16. Финляндия

17. Болгария

18. Литва

19. Украина

20. Франция

21. Азербайджан

22. Норвегия

23. Нидерланды

24. Италия

25. Швеция

26. Сан-Марино

С первого полуфинала, 18 мая, в финал попали Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
С другой полуфинал, 20 мая, в финал прошли: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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