Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube

Группа Hurricane из Сербии покорил YouTube. Фото: instagram.com/eurovision

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Ярким выступлением отличилась женская группа Hurricane с Сербии.

Ролик с их номером в YouTube уже набрал более 1,4, млн просмотров и продолжает уверенно держаться в трендах.

В тройку лидеров, по результатам поиска, вошли также участница из Греции Stefania - 586 тыс. просмотров, и представители Финляндии Blind Channel - 314 тыс. Все остальные участники набрали чуть более 200 тыс. просмотров.

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Во время первого полуфинала лидрирующее место в трендах YouTube заняла украинская группа Go_A. Ролик с выступлением коллектива через 13 ч. набрал 1,2 млн просмотров. Сейчас он насчитывает более 5,2 млн просмотров.

По результатам голосования зрителей и жюри, после второго полуфинала в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Во время первого - конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.