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пятница, 21 мая 2021 00:31

Евровидение-2021: стали известны все финалисты

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Евровидение-2021: стали известны все финалисты
Евровидение-2021: кто прошел в финал. Фото: Eurovision

В Роттердаме завершился второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Стали известны еще 10 финалистов.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в финале Евровидения-2021. Кто составил компанию

Первый полуфинал состоялся 18 мая. В финале в субботу, 22 мая, также выступят конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

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