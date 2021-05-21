Евровидение-2021: стали известны все финалисты

Евровидение-2021: кто прошел в финал. Фото: Eurovision

В Роттердаме завершился второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Стали известны еще 10 финалистов.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

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Первый полуфинал состоялся 18 мая. В финале в субботу, 22 мая, также выступят конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.